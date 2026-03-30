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Colecta solidaria

"Todos por Santiago": piden ayuda para afrontar los gastos del sepelio del jugador de Minero

La iniciativa busca reunir aportes para cubrir los costos del servicio fúnebre, en medio del dolor que atraviesa su familia y el ambiente deportivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El fútbol sanjuanino atraviesa horas de profunda conmoción tras la muerte de un joven jugador del Club Atlético Minero Argentino, un hecho que generó un fuerte impacto entre compañeros, dirigentes y la comunidad deportiva en general.

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En este contexto de dolor, familiares, amigos y allegados impulsaron una colecta solidaria bajo el lema “Todos por Santiago”, con el objetivo de reunir fondos para cubrir los gastos del servicio fúnebre y el cajón. La iniciativa rápidamente comenzó a difundirse en redes sociales, apelando a la solidaridad de la comunidad en un momento especialmente difícil.

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“Hoy nos toca unirnos para ayudar a despedir a Santiago como se merece”, expresa la convocatoria, que remarca además que cualquier aporte, por mínimo que sea, resulta de gran ayuda para la familia.

Según se difundió, quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias maurytheo (Maury Adrián Silva), además de compartir la campaña para ampliar su alcance.

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