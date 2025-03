¡Todo listo para stremear! Con una sorpresa y grandes incorporaciones, arranca la nueva programación de Tiempo TV

La nueva parrilla de programación comenzará a emitirse a partir de este martes 11 de marzo y se podrá acceder a través de la página web y las redes sociales de Tiempo de San Juan. No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta nueva etapa, donde la información y el entretenimiento se unen para brindarte lo mejor.

La programación

La transmisión se iniciará los días lunes, con un programa que, por ahora, es una sorpresa. Si bien todavía no podemos contarte, prometemos arrancar la semana stremeando de la mano de grandes profesionales.

Los martes a las 19 horas te invitamos a sumergirte en el apasionante mundo del deporte con Entretiempo, conducido por las que más saben del tema: Luz Ochoa, Antonella Letizia y Carla Acosta. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de un espacio donde la pasión por el deporte se vive al máximo.

Por tercer año consecutivo, los miércoles a las 20 será el turno de Off the Record. Con la conducción de Fernando Ortiz, el psicoanálisis de Santiago Riveros Oliva y la producción de Florencia García, el streaming político más rosquero de San Juan promete tener toda la información sobre la cocina y las elecciones legislativas y universitarias.

Los jueves a las 21 horas llega 4° Intermedio, el nuevo espacio en nuestra programación. Conducido por Walter Vilca, Luz Ochoa y Pablo Mendoza, en este programa nos sumergiremos en la actualidad judicial y policial, desglosando los temas más relevantes y las noticias que impactan a nuestra comunidad. Además, recordaremos aquellos hechos que han dejado huella en la memoria de los sanjuaninos, ofreciendo un análisis profundo de cada uno de ellos.

Media Hora Entre Preguntas es el ciclo cultural que no te puedes perder, conducido por el carismático Jorge Balmaceda. Todos los viernes, a las 21.30, este emocionante programa te invita a descubrir los talentos de nuestra provincia. En cada episodio, Jorge se sumerge en conversaciones fascinantes con artistas musicales, escritores, artistas plásticos y hacedores culturales, revelando historias y pasiones que seguramente no conocías. Prepárate para disfrutar de una media hora llena de creatividad, inspiración y sorpresas, donde cada entrevista es una ventana a la rica cultura sanjuanina.

Para completar esta grilla para todos los gustos, el primer viernes de cada mes estará El Banquete. Aquí nos reunimos para explorar y reflexionar sobre las preguntas fundamentales de la vida, esas que a menudo nos hacemos pero que a veces dejamos de lado. Con la conducción de Natalia Caballero, la co-conducción de Fernando Ortiz y la producción de Florencia García, cada episodio presenta a un grupo diverso de pensadores, académicos y apasionados del tema, para compartir sus perspectivas y formar un debate enriquecedor.

Podés mirar todos nuestros programas por:

Nuestra página: www.tiempodesanjuan.com

Redes sociales: Facebook

Instagram

YouTube