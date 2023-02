Toda su familia falleció, quedó sin nada y hará una rifa para poder recibirse de abogada

De un día para el otro su vida cambió completamente. “La primera que se enfermó fue mi madre. Nunca pensé que se iba a morir. Cuando se puso mal deje todo para cuidarla. Estudiaba pero siempre estaba atenta a ella”, contó Romina a Tiempo de San Juan. La madre de la joven falleció 10 días después de haber tenido la primera desmejoría.

“Ella era mi mundo. Éramos muy unidas. Siempre que rendía un final me acompañaba”. No había tiempo para un duelo. Tras la triste noticia, decidió seguir adelante y comenzar a trabajar. Es que tras la muerte de su madre, la situación económica de la familia quedó debastada. “Comencé a dar clases particulares de Derecho y así tener un ingreso”, pero obviamente, n o alcanzaba para los costos altos de la universidad.

Es por esto que al comenzar el 2022 decidió hacer un curso de Mandataria del Automotor. “Mis papás siempre me decían que siga mis estudios. A veces trabajaba en alguna tienda de ropa o cosas así, pero nada fijo”, pero el contexto que transitaba la obligó a ir por ese camino.

Como si el episodio se repitiera, en junio de 2022 su padre entra en terapia intensiva. A los 22 días falleció. “Perdí a toda mi familia. Quedé en soledad, no tenía a nadie cercano de manera familiar”. Pero en vez de dejarse caer por todo esto, decidió tomarlo como algo que la reforzará. Terminó el curso de mandataria y logró retomar la carrera de Abogacía y así terminar 3 materias que quedaban junto con la Práctica Profesional.

“Creo que ellos no hayan llegado a ver que me recibí, es una ramita de la que me sostengo para no caer. Quiero lograrlo, siento que ellos de alguna manera me estan ayudando a seguir y quiero demostrarles que lo logré”, contó emocionada. Siente que una vez con el titulo podrá realizar el duelo que esta en pausa.

Solo le queda la tesis y un examen integrador final, que consta de 5 materias para lograr graduarse. Ahí es cuando le dieron el costo: $93 mil, dinero que Romi no podía pagar. Ahí es donde, hablando con una amiga, decidió lanzar una rifa para conseguir los fondos.

En el poco tiempo que publicó los números logró vender varios 35 de 99 que tiene publicados. “Estoy muy agradecida con la gente, cuando pague voy a mostrarles a todos que lo logramos juntos ”, añadió.

PARA APORTAR: A TRAVÉS DE MERCADO PAGO: 2645847924 O UTILIZANDO EL ALIAS proyetograduacion.