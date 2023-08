Suelo Activo: confirmaron cuándo estarán listos los lotes del IPV para empezar a construir

"Estamos esperando informes del registro inmobiliario, ya se recibieron bastantes, después los expedientes pasarán al área legal para que empiecen a pagar la cuota ahorro", comentó.

Por otro lado, la funcionaria explicó que de los 930 adjudicatarios, "Hubo hubo 100 que declinaron sus intenciones de quedarse con el terreno. Es que muchos de los inscriptos no tuvieron en cuenta las bases de condiciones y no contaban con los tres sueldos mínimos que pedía el organismo, por lo que decidieron bajarse porque no iban a tener para pagar las cuotas"

El programa se estrenará en el barrio Valle del Sol, departamento Rawson, que contará con 930 lotes ubicados en calle Chacabuco, entre Dr. Ortega y República del Líbano. Tendrá diversos prototipos de vivienda, que podrán ser seleccionados por los/las beneficiarios/as para construir su hogar.