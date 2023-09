Su bebé tiene una lesión medular y podría quedar con parálisis: denuncia que la obra social no se hace cargo

De hecho, en el mes de junio, la familia ya había conseguido una derivación al Garrahan para un estudio genético pero, según denuncian, por culpa de la obra social OSECAC no pudieron llegar y tuvieron que pegar la vuelta después de haber hecho un viaje de 16 horas.

"A mi bebé le apareció una jorobita y nosotros tenemos un médico neurólogo de Buenos Aires que una vez por mes viene a San Juan. El neurólogo nos atendió y nos dijo que la niña tiene una lesión entre el cráneo y la columna, que la médula le está presionando y que si sigue presionando la puede dejar con parálisis", comentó Cecilia Báez, la mamá de Blanca.

Después de visitar a tres médicos distintos para que deriven a la nena al Garrahan, la familia consiguió ese tan ansiado turno para este jueves cuando, por fin, operarán a la bebé pero desde la obra social OSECAC no obtienen respuesta.

"Lo presenté el lunes pasado y me dicen que recién el jueves o viernes lo cargan, no entienden que es urgente y todavía no tenemos respuesta", aseguró la mujer.

Lo que los padres de la nena necesitan son los pasajes y el hospedaje para poder viajar y que Blanca sea operada el jueves porque si pierden el turno todo podría retrasarse y la vida de la pequeña corre peligro.

"Ya no falta ningún papel porque desde que mi hija nació no descanso. Necesito que nos dé inmediatamente los pasajes y la estadía", concluyó Cecilia.