Sporting, la esperanza de los ex Falabella y Garbarino que todavía no consiguen trabajo

Según expresó la titular del Sindicato de Empleados de Comercio, Mirna Moral, en diálogo con Radio Sarmiento, "No tenemos conocimiento de cómo va a ser la toma de personal porque todavía no ha trascendido ningún tipo de información, ni de cuándo será el arribo de la firma a la provincia ni de cómo serán las contrataciones. Si hemos tenido una lluvia de personas interesadas preguntando en el sindicato cómo presentar el CV, sobre todo de ex empleados de Falabella, Garbarino y Ribeiro que todavía no consiguen trabajo"