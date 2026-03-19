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Tiempo pregunta

Seis años del inicio de la cuarentena en la Argentina, ¿cuál fue la locura más grande que hicieron los sanjuaninos?

A seis años del inicio de la cuarentena por COVID-19 en Argentina, Tiempo de San Juan salió a la calle para conocer las anécdotas más insólitas del encierro: desde juntar colillas para armar un cigarrillo hasta obsesionarse con el alcohol en gel o pintar toda la casa durante el aislamiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
(Ilustrativa)

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A seis años del inicio de la cuarentena por el COVID-19 en Argentina, Tiempo de San Juan salió a la calle para preguntarles a los sanjuaninos cuál fue la locura más grande que cometieron durante aquellos meses de encierro.

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Las respuestas dejaron anécdotas de todo tipo, desde situaciones insólitas hasta hábitos que hoy recuerdan entre risas.

Un joven contó que, en medio del faltante de cigarrillos durante la cuarentena, tomó una decisión extrema: juntó todas las colillas que tenía guardadas para armarse un cigarrillo completo.

Otra mujer recordó que en su casa el alcohol en gel se volvió casi una obsesión. Según relató, su madre estaba tan preocupada por la higiene que obligaba a todos a usarlo constantemente cada vez que tocaban algo.

También hubo historias de productividad inesperada. Una sanjuanina relató que, en pleno aislamiento, junto a otras dos personas decidieron pintar toda su casa, aprovechando el tiempo libre que dejó la cuarentena.

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Qué locuras hicieron los sanjuaninos durante la cuarentena?
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