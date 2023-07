¿San Juan podría llegar a tener una crisis hídrica como la de Uruguay?

Ciudades de Uruguay están pasando su peor momento producto de la sequía. Por la red de agua potable circula agua salada, que no es apta para el consumo, y la poca agua potable que llega a Montevideo y alrededores se agota en cuestión de horas. En San Juan la crisis hídrica no es un tema ajeno, por lo que no deja de surgir la duda: si se continúa con falta de agua, podríamos seguir por el mismo camino que el vecino país, o estamos a tiempo de cambiar un destino tan dramático.