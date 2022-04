Saborido, en San Juan: la unidad del peronismo, el nacimiento de Micky Vainilla y el laburo de la creatividad

La conversación empezó con la división de las dos Argentinas, que venía a cuento de las presentaciones de las extracciones políticas de los periodistas. "Hay una cosa que dice Discépolo, que es muy bonita y está grabada: 'Al peronismo lo inventaron los antiperonistas'. Lo que plantea, es que si no hubiesen existido condiciones de presión por las desigualdades sociales, no hubiesen existido Perón y Evita . Ahí empezó el juego".

Hizo un repaso histórico sobre algunos enfrentamientos como Saavedra y Moreno. Se detuvo en "¿vos sabías que Rivadavia trató de matar a San Martín? Es una de las razones por la que no iba a Godoy Cruz" y lo conectó con las fake news: "Carlos María de Alvear hizo una autobiografía de San Martín, falsa, en la cual lo acusaba de corrupto". "Hay cosas que son continuidades históricas", resaltó.

En la charla de casi media hora, Saborido abordó el fenómeno peronista y la actualidad de la administración de Alberto Fernández de varias maneras. "Todos somos una especie de Frente de Todos", lanzó, "Albertos y Cristinas, D'elías y Sergios Massas. Uno quiere fumar y otro quiere dejar de fumar, ¿Quién somos? Los dos". E ilustró: "La unidad es como un equilibro de acróbatas chinos, con tantos componentes, todos tan potentes, tan intensos y con miradas que en muchos lugares coindicen y en otras no" y "encima tienen que gobernar". Por eso, dijo que se pregunta "¿Cuántos peronistas se necesitan para cambiar un Macri?" Y se responde: "Todos los peronistas". "Esos momentos de unidad, son de una armonía, que por eso se reclama tanto, porque de un momento para el otro, todo se puede ir a la mierda", definió.

"En el peronismo, todos nos agrupamos para venir a San Juan, pero después uno quiere ir al Valle de la Luna y otro para Caucete", explicó sobre la conformación del Frente de Todos. Para Saborido, lo mismo pasa al interior del país. "Son como dos Citroën. El Citroën uñaquense es de un color y el de Schiaretti es de otro". Y profundizó con una definición de Daddy Brieva: "Yo soy el que más sabe de peronismo porque el peronismo es lo que yo pienso que es. Cada uno proyecta lo que quiere".

"El peronismo es un territorio en disputa. Es de quien más y mejor lo milita. Cristina es la jefa del peronismo para muchos. Pero para muchos no. Ella misma reconoce que es líder de un sector del Frente de Todos, que es un parte del peronismo. Que a su vez está lleno de gente que no es peronista como Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, radicales".

En lo estrictamente artístico, que es inescindible de la ideología política, el productor de Capusotto dijo que "la charla va a ser sobre ver formas y transmitir métodos y maneras en la que cualquier persona puede ser creativa". ¿Cualquier persona? "Sí, trato de mostrar que el ejercicio mío y de Diego de hacer programas, de haber hecho guiones durante años y hacer libros y un montón de cosas, tiene más que ver con la constancia de trabajar que con la inspiración". "No se puede estar inspirado una vez por semana o todos los días y menos durante ocho horas", acotó.

Es parte de un concepto que Saborido usa en sus ponencias desde hace mucho: "La desmitificación de la creatividad". "Mucha gente en su propia historia personal se autopercibe no creativa, dice que no sirve para esto, no voy a poder hacer bien esto, o me van a criticar, pero hay que romper con los prejuicios", explicó.

"Hay que romper con la inercia de quedarnos en la forma en que nos definimos".

El proceso laboral de Saborido es oficio puro. "Trato de llegar al objetivo, a veces me pongo y escribo horas y aparece, otra veces me levanto y pego una vuelta, otras aparece una idea sola, otras charlo con gente". El secreto: "La habitualidad, el ejercicio de hacerlo". Y para quienes estén en el ambiente o quieran entrar, dejó un mensaje: "¿Quieren ser creativos? Entonces practiquen ser creativos, ensayen ser creativos, para hacer una idea buena es probable que anoten veinte que son una porquería".

De hecho, así nació Micky Vainilla, ese reduccionismo de sentido común fascista. "Sale de un personaje que hicimos con Diego en una obra de teatro, el Facho Martel, que era como una especie de tipo que cantaba canciones, pero no tenía nada que ver con el personaje que se desarrolló después. Nace a partir de un nazismo de cabotaje, a partir de una serie de comentarios de una recepcionista de un lugar donde editábamos. Todos los que ven a Micky Vainilla ven una serie de prejuicios, estamos hechos de una serie de prejuicios. Salió de la realidad", comentó.