'Rodante': una ágil, virtual y colorida ventana a los encantos y personajes de San Juan

283640245_10216378456732272_4282564507539116631_n.jpg

Amaya, de la manera más breve que encontró en su aglutinada impronta, definió su ‘criatura’ diciendo: “La idea es mostrar los lugares, mostrar la gente que durante años ha hecho una actividad, que es reconocida en su lugar. No sólo el paisaje, no sólo la actividad, sino también lo personal. Por dar un ejemplo, en San Juan hay muchos prestadores turísticos a los que sobresale la pasión que le ponen a lo que hacen. Si uno va a alquilar un kayak, no es nada más que lo alquile y listo. Se nota la pasión, la explicación y el compromiso con la actividad. La idea es mostrar todo eso y dar alternativas de actividades, en todos los rangos Desde cosas muy simples y gasoleras hasta alternativas más costosas y complicadas. Que sea para todos los públicos”.

La idea es mostrar los lugares, mostrar la gente que durante años ha hecho una actividad, que es reconocida en su lugar. No sólo el paisaje, no sólo la actividad, sino también lo personal La idea es mostrar los lugares, mostrar la gente que durante años ha hecho una actividad, que es reconocida en su lugar. No sólo el paisaje, no sólo la actividad, sino también lo personal

Mi intención es hacer algo con un estilo propio. A veces yo grababa un vídeo pero lo editaba otra persona y se comunicaba de una manera donde yo no tenía injerencia. Entonces ahora quiero darle un sello propio, un estilo propio. Desde muy chico he visto siempre muchos canales de aventura, Discovery y programas de Dakar, entonces tengo una pasión audiovisual por todo eso”, amplió el reconocido fotógrafo.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FC0mifWBO1Yx%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwpZBr2H6N8efi4qNGAfxFpWHKKrXRyYXbYywZCZBwsxOsdvHtPmGRypHHxHRgFnL5UnSVkIzPIZAfpYiE0sUEefsBf3kZBEiE8QnqDWjXOZCAwp1EjkkZCaNYvAYRI6oMLLGJZCT6RPcHcJsSxjMcTJfZBkSllu5wpEbswZB6qX41sazpLTHRYQx33OBv88x8h5ZCUlrFS View this post on Instagram A post shared by Rodante- Jorge Amaya (@rodante.jorgeamaya)

Si bien ahora la propuesta se ve a través de Instagram y Facebook, “el paso siguiente es TikTok, y después da YouTube, que realmente es el objetivo porque la idea es dar más contenido. Está bueno la llegada directa y la viralización de un reel de Instagram, pero condiciona mucho la información. Uno tiene que simplificarse por ahí demasiado. Pero hay muchas personas a las que les gusta todo lo que es el turismo aventura, no hablamos de cosas extremas, sino actividades que toda persona puede llegar a realizar. Está bueno explayarse un poco más, charlar con los emprendedores de historias y eso. Por una cuestión de tiempo por ahí Youtube vendría a ser la herramienta justa”.

G0283689.JPG

En cuanto a la elección del nombre, el también profe de Educación Física indicó: “Rodante viene de rodar, de andar o de ir andando, de ese juego de palabras. En un principio se pensó en hacerlo solo como cicloturista, pero después desistí por una cuestión familiar de no querer estar muchos días despegados de mis hijos. La idea es hacer cosas en bicicleta, hacer en moto. Quiero comprar una moto, una Econo 90, en la cual viajar a varios lugares para mostrar desde ese punto, hacer más aventuras. Y más adelante adquirir una camioneta cuando ‘Rodante’ tome un tinte más familiar, ya que desde un primer momento se pensó así. Me encanta pasar el mayor tiempo posible con mis hijos Salvador (15), Jeremías (13) y Alma (3) y creo que está bueno mostrar distintas alternativas para compartir en familia para diferentes edades”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FC1BA4cpu5w1%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwpZBr2H6N8efi4qNGAfxFpWHKKrXRyYXbYywZCZBwsxOsdvHtPmGRypHHxHRgFnL5UnSVkIzPIZAfpYiE0sUEefsBf3kZBEiE8QnqDWjXOZCAwp1EjkkZCaNYvAYRI6oMLLGJZCT6RPcHcJsSxjMcTJfZBkSllu5wpEbswZB6qX41sazpLTHRYQx33OBv88x8h5ZCUlrFS View this post on Instagram A post shared by Rodante- Jorge Amaya (@rodante.jorgeamaya)

De momento ‘Rodante’ ha compartido en un compendio de exquisitas imágenes la experiencia del arroyo Turquesa (Calingasta) y el concurso del asador sanjuanino en San Martín. “Ahora viene un video de la Cueva del Dragón en Ullum. Ahí trato de poner énfasis en lo variado y lindo del paisaje, pero también las precauciones que hay que tener cuando se hace trekking. Porque es un beneficio la accesibilidad que tenemos a la montaña, pero también podría llegar a convertirse en peligroso”.

Ahora viene un video de la Cueva del Dragón en Ullum. Ahí trato de poner énfasis en lo variado y lindo del paisaje, pero también las precauciones que hay que tener cuando se hace trekking Ahora viene un video de la Cueva del Dragón en Ullum. Ahí trato de poner énfasis en lo variado y lindo del paisaje, pero también las precauciones que hay que tener cuando se hace trekking

Por último, Jorge explico que su proyecto también encierra –entre muchos otros- un trasfondo educativo en una etapa a desarrollarse más a mediano plazo: “Me gustaría poder hacer algo con los chicos de 4° grado de la primaria, que es donde ven San Juan. Entablar convenios y dar charlas en algunos colegios. Interactuar con los chicos y mostrarles cosas de la Provincia, sobre todo educar en lo que es montaña. Tenemos poca educación para ser un pueblo que vive muy cerca del cerro. No tenemos educación en eso, cosa que sí pasa en otros lugares del Sur como por ejemplo en Bariloche”.

IMG-20220815-WA0071-01.jpeg

“La idea es ir por ese lado de a poco y también realizar varios proyectos solidarios y proyectos de los que se llaman ‘cadena de favores’. A través de Rodante colaborar con algún emprendedor en mostrar sus cosas. La idea es que en el futuro tenga mucho movimiento y lleguen sponsors o apoyo para seguir creciendo y seguir mostrando San Juan desde un excelente punto de vista”, completó Amaya.