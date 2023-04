Quién es el Ernesto Guevara sanjuanino que será candidato de la izquierda

Sobre su “tocayo”, Guevara dijo que no coincide totalmente en términos políticos: “Es una persona que admiro mucho, pero también tengo mis críticas hacia él. Rescato su valor, su costado revolucionario y lo internacionalista que fue. Ningún otro político revolucionario tuvo esa condición. Quiso llevar la revolución a toda Latinoamérica, pero el aparato stalinista y el imperialismo norteamericano no lo dejó”. Por el otro lado, criticó la Guerra de Guerrillas: “En ciertos contextos, no avalo el uso de la fuerza y de las armas. Por algo, su final fue así, porque en Bolivia no estaban dadas las condiciones”.

El triste hecho que dio comienzo a su militancia y su crítica al oficialismo albardonero

“Empecé a militar desde muy chico”, contó el joven sobre sus inicios. Hubo un antes y un después en su carrera militante y fue cuando su madre fue víctima de violencia de género. Por este motivo, se integró al movimiento feminista y después arribó a sectores ligados a la izquierda.

Con respecto a la actualidad política del departamento, remarcó que “el Partido Justicialista (PJ) está hace muchos años en el poder”. Además, opinó que, durante la gestión de Jorge Palmero, “se notó que Albardón está prácticamente igual y no se avanzó en obras”.

“Estuve con vecinos de Campo Afuera y vi que las calles no están asfaltadas en el último barrio que entregó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Cuando llueve, se llena de barro, pero a pocos kilómetros hay un autódromo que vale millones de dólares y la entrada a dicho lugar no es accesible económicamente para los albardoneros”, manifestó.

También remarcó que “la gestión justicialista no se fija en las verdaderas prioridades para los albardoneros”.

Estudiante de abogacía en la universidad pública

A diferencia del líder político, quien fue médico, el Ernesto Guevara sanjuanino se inclinó por las ciencias jurídicas. Está en segundo año de abogacía en la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

Lo que motivó al joven de 22 años a elegir esta carrera fue que “tristemente, la justicia se paga en Argentina y quienes no tienen recursos, no tienen justicia”. Como ejemplo, expuso que su madre no pudo pagar abogados cuando le ocurrieron los hechos de violencia de género. “Quiero ayudar a la gente y cambiar las cosas en este mundo”, abundó.

También criticó las gestiones de las autoridades de dicha casa de altos estudios. “Es curioso que en el cincuentenario no haya aulas para cursar y el comedor siempre está saturado de gente. Los directivos no saben muchas necesidades primordiales de los estudiantes”, expuso. “El último miércoles, varios compañeros se quedaron afuera del cursado porque no hubo más lugar en nuestra aula. Es muy triste porque terminan recursando o dejando la carrera”, ejemplificó.

Por último, resaltó que “plata, presupuesto y recursos hay en la UNSJ, a pesar del ajuste del Gobierno nacional a esta casa de altos estudios, ya que tiene que pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI)”.