¿Qué pasó con el "río de sangre" de Sarmiento?

Si bien se confirmó que el agua que circula por el Dren Sarmiento no es utilizada para el consumo humano, animal o para riego, los organismos provinciales decidieron actuar ante la situación para determinar el origen del agua y el por qué detrás del color rojizo.

sarmiento.png Dren Sarmiento - Gentileza Sarmiento al Día

“Se labraron actas de infracción a las dos bodegas que tienen descarga sobre el Dren Sarmiento, pero aún no se ha definido el monto de la multa”, detalló Carla Chirino, directora de Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente. Y continuó “además se solicitó a las empresas involucradas una serie de requerimientos entre los que están presentar análisis del agua del Dren, y plan de manejo, mitigación y tratamiento de la planta de efluente”.

Por su parte desde Hidráulica, Ramiro Cascón, quien está a cargo del área, detalló a Tiempo de San Juan que ambas bodegas no tenían actualizado el permiso para poder volcar líquidos en el Dren. “Se las ha intimado para que regularicen su situación en un periodo de tiempo determinado, mientras se hará vigilancia de la situación, ya que cuando llegó personal de Hidráulica al lugar no se encontró restos del agua rojiza en la zona, por lo que no podemos dar por hecho que el contenido del Dren que alertó a los vecinos haya sido volcado por las bodegas. Puede incluso haber llegado un camión hasta la zona y haber arrojado allí el agua que se observó en imágenes que circularon”, afirmó.

sarmiento.png Dren Sarmiento - Gentileza Sarmiento al Día

Por el momento ninguna de las dos empresas ha sido clausurada y hasta el momento se desconoce de dónde procedía el agua rojiza y si se encontraba o no contaminada. “Ante situaciones así es bueno que se haga la denuncia en el momento para poder proceder y tomar las muestras necesarias”, detalló Cascón.