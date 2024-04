Qué pasó con el puma que atemorizaba a los pocitanos

Y, mostrando cautela, agregó: “Estamos siguiendo algunas líneas de acción sobre la información que manejamos hasta el momento. Sin embargo, no podemos adelantar nada para no entorpecer la investigación. No hay nada concreto todavía”.

Cabe recordar que, después del video en el que se oía los rugidos, algunos vecinos de la zona aledaña a Calle 14 y Aberastain, también aseguraron haber visto al animal con características similares a las de un puma deambulando por fincas y terrenos del lugar.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1777704697555505314&partner=&hide_thread=false Un puma suelto aterroriza a vecinos de una zona de Pocito: el video pic.twitter.com/FEH4V68IPr — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 9, 2024

Como consecuencia, desde Ambiente iniciaron la búsqueda nocturna, debido a que este tipo de mamíferos suele salir en ese momento del día, con el fin de delimitar el área. Ahora, habrá que seguir esperando al avance de las tareas para conocer mayores detalles sobre el caso.