Profesora que insultó a alumnos: qué dijo el Ministerio y el valioso consejo para los papás

“Es muy triste esto y me genera mucha impotencia”. De ese modo se refirió la directora de Educación Privada del Ministerio al video que se hizo viral en el que una profesora de danza asegura que sus alumnos de 3 años “son tarados” y que les hace bullying. Al respecto, la funcionaria aclaró que el instituto en el que supuestamente se desempeña la educadora no está habilitado y pidió a los papás proteger a los chicos haciendo averiguaciones antes de elegir una institución para su educación.

“Hace una hora he visto el video es muy triste esto, da mucha impotencia que todavía pase este tipo de cosas”, comentó a Tiempo de San Juan la titular de Educación Privada, Analía Alaniz. Y agregó que, “tenemos entendido que la institución a la que pertenece esta profesora se llama Escuadrón Latino y queremos aclarar que este instituto no está reconocido por el Ministerio de Educación”.

En ese contexto, la funcionaria sostuvo que, “este es el resultado de que muchas veces los papás no averiguan si las instituciones están habilitadas y bajo la órbita del Ministerio. El hecho de que no estén avalados puede tener varias consecuencias, desde que el edificio no tenga las habilitaciones hasta que las personas que dictan clases no tengan el título que las habilita”.

Por eso, Alaniz recomendó a los papás ingresar a la página web del Ministerio (hacer click aquí) y revisar el listado de instituciones habilitadas antes de decidir a dónde mandar a sus hijos a estudiar. “En caso de que surja alguna duda, porque desde la institución dicen, por ejemplo, que tienen las habilitaciones en trámites; se les puede pedir a las autoridades el número de expediente y acercarse al Ministerio a corroborarlo”, recomendó la funcionaria.

Al mismo tiempo resaltó: “Hemos tenido denuncias de institutos en los que los alumnos han estado tres años pagando y estudiando y cuando llegó el final se dieron cuenta de que no existía ningún documento oficial sobre el título que deberían haber recibido”.

La respuesta del instituto señalado por Educación

Más allá de la información dada a conocer oficialmente, después de que trascendiera públicamente el video, desde el instituto mencionado utilizaron las redes sociales para desvincularse del hecho. “Desde la institución Escuadrón Latino queremos hacerte saber que Valentina –en referencia a la joven del video- sólo es alumna y en ningún momento dio clases en nuestra escuela”, afirmaron.

Otras instituciones también tomaron el guante y se despegaron de la supuesta docente. Fue el caso del Instituto Amorabi, que aclaró que la joven dictó "dos clases por una suplencia" y que quedó "totalmente desvinculada" tras sus dichos; y de Ritmo y Pasión, desde donde manifestaron su repudió y aseguraron que la joven es una exalumna del lugar.