Por qué hay "veranito" en pleno invierno en San Juan y ¿se viene ola de calor como en Chile?

"Lo que está pasando ahora es que no tenemos las invasiones polares que tuvimos en junio y a mitad de julio. Ahora se ha estabilizado por tres factores: el calentamiento global, la presencia del aire tropical y el zonda de altura, que hacen que las temperaturas estén relativamente altas para esta época", explicó de antemano el climatólogo Germán Poblete.

Como consecuencia de este fenómeno, Poblete dijo que es poco probable que vuelvan a haber temperaturas bajo cero en San Juan, aunque sí las hay tendrían que aparecer antes de los primeros días de septiembre: "Hemos tenido 19 heladas de un promedio de entre 30 y 34. Quizás haya una invasión polar y traiga más helada, que el frío se meta por el Atlántico o haya un desbloqueo en el anticiclón, pero por ahora es escasa esa probabilidad".

Poblete señaló que, pese a los días templados que está atravesando la provincia, no se puede hablar de "primavera o verano anticipado". También descartó que San Juan pueda ser afectada por una ola de calor como ocurre ahora con la zona norte y centro de Chile, a pesar de encontrarse en plena temporada invernal. "No sé si lleguemos a las temperaturas que tiene Chile, pero es impresionante las anomalías que se registran en ese país. No llegaríamos a eso, a pesar de estar al lado. Sí esta situación genera dificultades en la Cordillera; hay pocas nevadas en la zona del Río Castaño para el Norte".

¿Cómo estará el tiempo los próximos días?

Según Poblete, las temperaturas serán de 18 a 20 grados en estos días y las mínimas estarán entre 2 a 4 grados. "Esperamos la llegada de un viento moderado, algunas ráfagas, y por eso el jueves va a estar un poco más fresco. El viernes se va a posicionar el Zonda de altura, lo que va a provocar que la temperatura suba de nuevo. El domingo recién habrá viento Sur, pero el lunes vuelve a bajar la temperatura. Vamos a tener un periodo primaveral en estos días.