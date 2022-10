Por pedir una casa vivieron una tragedia y ahora lograron el techo propio que les dio Alberto

‘Todavía no caigo, la alegría es inmensa, pero a la vez siento tristeza porque mi marido ya no está con nosotros’ , dijo conmovida Ana Oviedo. A la mujer se le mezclan emociones, porque tanto añoraban con su familia una casa propia, que fueron a entregarle al presidente Alberto Fernández cuando vino a Pocito una carta con el pedido, pero tuvieron un siniestro mortal en la Ruta 40 y Calle 11 y perdió la vida el esposo, Roberto Peralta. Este jueves recibieron la llave de su techo propio, en el Barrio San Cayetano de Chimbas que fue entregado con la presencia del gobernador Sergio Uñac.

No llegaron a destino. No pudieron entregar la carta. En Ruta 40 y Calle 11 protagonizaron un siniestro vial cuando un camión impactó al Chevrolet Corsa en el que viajaban. Roberto perdió la vida en el acto, pero Ana, que quedó atrapada en el vehículo, quedó muy grave. El pronóstico de vida era casi nulo, según lo señalado por los médicos que la atendieron en el Hospital Rawson.

Los días fueron pasando y la mujer se fue recuperando increíblemente. En el hospital se enteró que su compañero había fallecido. Fueron momentos difíciles para ella, y ni hablar para sus hijos. Pero Ana siguió adelante por sus pequeños. "Tuve que ser fuerte, seguí adelante por mis hijos, porque quería cumplir el sueño de la casa propia, porque era algo que queríamos los dos, que deseábamos", expresó en diálogo con Canal 13 San Juan.

"Todavía no caigo, recién ahora estoy cayendo. Es una mezcla de sensaciones porque tenemos por fin nuestra casa, pero nos gustaría compartir con él, con el que soñábamos y nos esforzábamos por tener una casa para que les queda a nuestros hijos", manifestó la mujer, que hace dos meses volvió a hacer pan para sacar adelante a su familia.

Luego Ana contó que tras la entrega de las llaves de su casa soltaron globos en honor a Roberto. "Han sido difíciles, todavía no sé cómo pasaron cinco meses ya. Hacen dos meses que volví a trabajar y estoy agradecida a toda la Municipalidad de Capital y en especial a mis compañeros que me dieron una mano, y siempre están conmigo", contó.

ana oviedo.jpg Ana Oviedo y su esposo Roberto Peralta fueron a pedirle una casa a Alberto Fernández.

La mujer comentó que ella sabía que el presidente se había enterado de su caso. Esto le hizo retomar valor y seguir golpeando puertas en búsqueda de tener su casa propia. "Desde Gobierno me dijeron que tenía que esperar, pero la semana pasada nos avisaron que el gobernador le había dado la orden al Interventor del IPV que nos tenían que resolver el problema de inmediato, por lo que estoy más que agradecida".

Pero las alegrías no quedaron en la entrega de su vivienda en Chimbas ya que recibió la confirmación de que un compañero de trabajo de ella les iba a construir un horno de barro para que pueda continuar óptimamente con su trabajo de hornear pan.

En el final de la entrevista con Canal 13 San Juan, Ana miró a un costado, donde se encontraban un puñado de personas. Eran familiares y amigos de la familia que alegres por esta noticia se acercaron a felicitarlos y compartir la alegría con esta familia, tras haberlos acompañados en los más duros momentos.

"A mí los médicos no me daban mucha expectativa de vida. Hace poco cumplí años y no me lo quería festejar, pero una de mis tías me dijo que a ellos los médicos les habían asegurado que como tenía el 40% de mi cuerpo comprometido tenía poca esperanza de vida, por lo que tenerme con vida junto a ellos y festejar era necesario para ellos", cerró la mujer que nunca olvidará este jueves en donde le entregaron las llaves de su casa. Esa casa propia con la que soñaban con su marido, y que ahora ella y sus hijos disfrutarán.