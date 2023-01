¡Por fin! Niños y abuelos de una comunidad Huarpe conocerán el mar

Según le contó la representante de los Huarpes -María Zalazar- a Tiempo de San Juan, la historia llegó a oídos del ministro de Gobierno, Alberto Hensel, y él mismo se comprometió a ofrecerles un colectivo para llevarlos hasta la costa atlántica y así cumplir su sueño.

La comunidad aborigen de Cochagual recibió el beneficio de parte de la cartera de Turismo Social de la Nación y será un grupo de 60 personas el que pisará por primera vez una playa y tendrá contacto con el mar. Se trata de una porción reducida de los integrantes de la congregación Huarpe Cacique Colchagual, de todas las edades, en su mayoría niños y abuelos con pocos recursos económicos como para afrontar un viaje de semejante envergadura.

"Estamos muy agradecidos, no veo la hora de que se haga realidad. Hensel siempre ha sido una persona interesada por nosotros, no lo queríamos molestar porque no nos queríamos aprovechar de nada, pero se ve que se enteró y nos va a ayudar. Estamos felices", confesó Zalazar que desde un principio se propuso la meta y lo logró.

"Somos una comunidad de unas 500 personas y habitualmente los únicos viajes que hacemos son al centro de la provincia y, en muchos casos, es por cuestiones de salud", había comentado en la previa. Afortunadamente, los elegidos vivirán la experiencia y pasarán las vacaciones de sus vidas.