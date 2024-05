Por el paro docente de CTERA, en San Juan varios gremios adhieren y uno está en veremos

Daniel Quiroga, secretario general de AMET, confirmó la adhesión al paro, sin asistencia a los lugares de trabajo. “No existe un piso salarial para Argentina, como lo establece la Ley Nacional de Financiamiento Educativo. Además, no se ha continuado con el fondo de incentivo nacional docente, fundamental para el salario docente. Adherimos, acompañamos y promovemos el paro en protesta a lo que esta haciendo el gobierno nacional en lo referente al sistema educativo. Esto perjudica el sistema educativo en las provincias, ya que al no fijar un piso so existe el fondo de compensación salarial que es lo que ayuda a pagar los salarios”, detalló entre los motivos por el cual se suman a la medida de fuerza.