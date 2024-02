Poco interés de Cuidadores Domiciliarios y DAI en formar parte del registro de la OSP

“Lanzamos al comienzo de nuestra gestión una convocatoria para profesionalizar y tener un registro más acertado con respecto a las DAI y los Cuidadores Domiciliarios. La idea es tener una base de datos con los profesionales que hayan presentado la documentación correspondiente, para que nos garantice la excelencia del servicio. Queríamos tener la certeza que estas actividades las llevan a cabo profesionales capacitados y con la seguridad de contar con registro de antecedentes y capacidades técnicas correctas”, señala la funcionaria.

Ante esto, se abrió la convocatoria. En el caso de DAI, los interesados debían presentar curriculum vitae, fotocopia de DNI, fotocopia de título analítico legalizado, estar inscripto como monotributistas en AFIP y certificado de antecedentes. Si bien la fecha límite era hasta el 28 de febrero, para contar con los datos previo al inicio del ciclo lectivo, debido al poco interés y a que aún hay profesionales que no han completado la información se extendió hasta el 15 de marzo.

Segovia aclaró que el registro no implicaba un cambio de DAI en aquellos niños y niñas que ya tenía, sino de sumar profesionales para satisfacer la demanda y poder tener un mayor control sobre la actividad a la hora de abonar los pagos.

De acuerdo a los últimos datos, en dos meses solo se registraron alrededor de 90 profesionales. “Hemos tenido un registro menos del que esperábamos. Creemos que tenemos muchos más niños con DAI, por eso extendimos el plazo”, puntualizó la profesional.

Con relación a los Cuidadores Domiciliarios, el interés fue mucho menor. Entre los requisitos que solicitaban, el interesado en formar parte del registro debía presentar el curriculum, fotocopia de DNI, fotocopia de título analítico legalizado, estar inscripto como monotributista en AFIP y certificado de antecedentes.

Al no ser una actividad profesionalizada, Segovia aseguró que la intención del registro fue precisamente para darle más entidad al servicio, ya que el cuidador domiciliario no necesariamente requiere ser médico o enfermero. Si bien se trata de un registro sin fecha límite, el interés ha sido menor que en el caso de las DAI.

“En Cuidadores tenemos muy poco, no superan los 30. Supongo que no hemos sido claros en la convocatoria, a lo mejor la gente no ha entendido la dinámica de la propuesta, o dejan a último momento la presentación de documentación. Lo otro es que los cuidadores es un trabajo informal y no muchos están inscriptos en AFIP. Ha aumentado la demanda de cuidadores, y esperamos poder tener más profesionales para poder ofrecerá los afiliados”, comentó.

Y finalizó: “Nuestra intención es formalizar una necesidad. Las familias nos necesitan y nosotros necesitamos que quienes presten los servicios sean personas idóneas y que estén capacitados. Que la familia tenga seguridad que quien cuida a su familiar es una persona idónea”.

Cómo hacer para formar parte del registro de la OSP de DAI o Cuidadores Domicilios

Con la documentación mencionada antes, de manera presencial, se recepcionará una carpeta foliada en el área de Gerencia Médica, ubicada en el 3° piso de sede central de OSP.

Los Docentes Auxiliares Integradores tienen tiempo hasta el 15 de marzo; mientras que en el caso de Cuidadores Domiciliarios no hay fecha límite para la entrega de documentación.