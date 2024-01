Perdieron todo en un incendio, duermen bajo un olivo y con esfuerzo, intentan reconstruir su hogar

Cristina, quien padece diabetes y está en silla de ruedas, regresaba del médico cuando se topó con una tremenda llamarada que salía del interior de su casa. En ese momento en lo único que pensó fue en su hijo, su nuera y sus tres nietos, quienes habitan también el domicilio. "No podía creer cuando vi el humo. Llegué y pregunté por mi hijo. No lo veía y me desesperé. Después me dijeron que estaba hablando con la policía", cuenta la mujer en medio de los escombros, lo que quedó de su casa.