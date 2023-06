Padres y alumnos reclamaron por faltas edilicias en la Escuela Agrotécnica de Sarmiento

“Desde la escuela los directivos y docentes han hecho los expedientes necesarios para pedir una escuela nueva o en su defecto la refacción y construcción de aulas nuevas. Esto fue hace más de 4 años atrás y no tenemos respuesta. Vinieron, hicieron dos aulas, pero por la superpoblación, no aguantó. Sabemos que una escuela no se construye de un día para el otro, somos conscientes de eso, pero en realidad necesitamos 5 aulas móviles, ya que hoy por hoy toman clases alrededor de un fuego porque no tiene las instalaciones correspondientes”, comentó Mariela Pastén, madre de un alumno del establecimiento, en dialogo con Canal 13.