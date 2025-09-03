"Nora siempre nos cuidó": el homenaje fotográfico a la madre de Plaza de Mayo llega a San Juan

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan será el escenario de una emotiva exposición colectiva titulada “Nora siempre nos cuidó”, dedicada a Nora Cortiñas, referente indiscutida de los derechos humanos y una de las históricas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

image La propuesta, que invita a reflexionar sobre su lucha y legado, abrirá al público del 8 al 13 de septiembre en el Hall de acceso de la FACSO, en el Complejo Universitario Islas Malvinas.

El acto de apertura será el lunes 8 de septiembre a las 18:00, y contará con la participación especial de Alejandro Amdan, editor de la muestra, y Pablo Miguel Lasansky, reconocido fotoperiodista que integra el proyecto colectivo. El martes habrá un panel en el que también participará el fotógrafo Leandro Porcel.

Compartí esta nota en redes sociales:







