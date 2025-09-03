miércoles 3 de septiembre 2025

DD.HH

"Nora siempre nos cuidó": el homenaje fotográfico a la madre de Plaza de Mayo llega a San Juan

La exposición en honor a la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora podrá visitarse del 8 al 13 de septiembre en el Hall de la Facultad de Ciencias Sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan será el escenario de una emotiva exposición colectiva titulada “Nora siempre nos cuidó”, dedicada a Nora Cortiñas, referente indiscutida de los derechos humanos y una de las históricas Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

image

La propuesta, que invita a reflexionar sobre su lucha y legado, abrirá al público del 8 al 13 de septiembre en el Hall de acceso de la FACSO, en el Complejo Universitario Islas Malvinas.

El acto de apertura será el lunes 8 de septiembre a las 18:00, y contará con la participación especial de Alejandro Amdan, editor de la muestra, y Pablo Miguel Lasansky, reconocido fotoperiodista que integra el proyecto colectivo. El martes habrá un panel en el que también participará el fotógrafo Leandro Porcel.

