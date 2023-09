Nico, el sanjuanino que sufre una rara enfermedad y pide ayuda para "recuperar sus pulgares"

“Yo soy de Iglesia y cuando estaba embarazada vivíamos ahí. Estaba en fecha de parto, pero Nico no nacía, entonces vinimos a la Ciudad para consultar con otro médico, que no era la obstetra que me atendió todo el embarazo. Cuando él vio las ecografías, me dijo: ‘¿Tiene cuatro manitos o qué le pasa? Mañana entrás a cesárea’. Así que, al otro día nació mi hijo y fue en ese momento que nos enteramos de su diagnóstico”, cuenta Florencia Aguilera, mamá de Nico.