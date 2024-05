Netflix estrenó el documental sobre Generación Zoe: increíbles revelaciones sobre la supuesta mina de oro que compraron en San Juan

generación Zoe 1.jpg Captura del documental de Netflix sobre la estafa piramidal de Cositorto.

En el audiovisual, Cositorto da su versión de cómo fue que compró una mina en nuestra provincia y le promete a sus seguidores (una gran cantidad de gente que puso los ahorros de su vida en la empresa) un gramo de oro por cada una de las criptomonedas que él mismo había creado (Zoe Cash) y que también resultaron ser una estafa.

"Cuando yo me encuentro en Dubai, me parecía bueno comprar una mina de oro y Luis Yrimia me dice que es muy buen negocio y me trae a una persona, haciéndolo pasar por el dueño de Sol Petróleo", asegura Cositorto.

Según el empresario también cuenta en el documental, revela que esa mina le costó 500 mil dólares que "eran medio día de generación de recursos". Fue justamente con esta supuesta mina que Generación Zoe logró embaucar a más personas a las que les prometían respaldar sus inversiones con oro.

generación zoe 2.jpg

La mina, descubierta en 1997 se llama Mina León, está en Marayes y efectivamente existe pero no es propiedad de Cositorto y tampoco está siendo explotada.

En el documental, el creador de Generación Zoe también muestra imágenes de la supuesta mina y trabajadores extrayendo oro de ella, algo que ya fue desmentido en su momento por el Ministerio de Minería que tuvo que ir a inspeccionar la mina para demostrar la mentira de Cositorto.