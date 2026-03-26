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Trabajo conjunto

Más energía para 9 de Julio: proyectan obras y mejoras en el servicio

El municipio y Naturgy apuntan a reducir fallas con nuevas inversiones, mantenimiento y contacto directo con los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Municipalidad de 9 de Julio mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de la empresa Naturgy San Juan, encabezadas por el Director de Redes de Electricidad, Eduardo Stocco, y la Gerente Comercial, Valeria Olarte, junto al equipo técnico de la empresa y representantes del área de Servicios del municipio.

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El encuentro, realizado en la sede municipal y presidido por el Intendente Daniel Banega, tuvo como objetivo principal analizar la situación del servicio eléctrico en el departamento y coordinar acciones orientadas a su mejora. Durante la reunión se acordó avanzar en una agenda de trabajo conjunta destinada a optimizar la calidad del servicio eléctrico, con especial foco en aquellas zonas que han presentado mayores inconvenientes, como Barrio Palmares, La Majadita, Villa Cabecera, Las Chacritas y Alto de Sierra.

Entre las principales medidas acordadas se destacan:

- La continuidad de los relevamientos de las instalaciones eléctricas en el departamento, priorizando las zonas identificadas por el municipio.

- El inicio de trabajos de poda de manera coordinada, con el objetivo de minimizar la interferencia del arbolado con las líneas eléctricas.

- El compromiso de incorporar antes del próximo período estival un nuevo transformador de 20 MVA, en el marco del esquema de inversiones previsto en el Plan de Inversiones aprobado por el EPRE.

- La conformación de una mesa de trabajo permanente entre la Municipalidad y Naturgy para el seguimiento continuo de la situación.

- La implementación de un canal digital de contacto directo mediante Terminales de Autogestión, que permitirá a los vecinos realizar consultas, sugerencias y reclamos de manera más ágil y accesible.

Desde el municipio se destacó la importancia de este espacio de articulación, entendiendo que representa un paso fundamental para avanzar en soluciones concretas a una problemática que impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos del departamento. Asimismo, se remarcó el compromiso de ambas partes de sostener el trabajo conjunto a lo largo del año, realizando un seguimiento permanente de los compromisos asumidos, con el objetivo de mejorar de manera progresiva la calidad del servicio eléctrico en el departamento de 9 de Julio.

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