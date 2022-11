Margarita, la sobreviviente

Esto significó que las violaciones que ocurrieron en los centros clandestinos de detención nunca prescriban.

En ese marco, la ex jueza de Ejecución Penal, actual docente de la universidad y también sobreviviente a los secuestros, torturas y abusos por parte de los represores celebró que se haya resuelto de esa manera. Es que al principio no fue sencillo tanto para ella como las otras mujeres que fueron blanco de agresiones sexuales tener que declarar y recordar aquel calvario. Sin embargo y al final, valió la pena.

"Durante más de 30 años lo tuvimos que incorporar en la forma que pudimos a la par de la picana. Fue un proceso que hicimos dolorosamente para poder denunciar esos delitos. Fue importante que esas audiencias (durante el juicio) también fueran públicas para que los relatos pudieran ser escuchados", destacó quien hoy se percibe como una ex víctima. "Creíamos que era poner sobre el tapete la hipocresía de los represores que decían defender ciertos valores morales y eran violadores, aparte de homicidas y torturadores", señaló.

Margarita por Margarita

Recluida de su actividad en Tribunales, puesto que debió dejar su cargo por determinación de la Corte de Justicia durante la pandemia por tener una traqueotomía, Margarita no se guarda nada y habla sin pelos en la lengua de cualquier tema por el que es consultada. Al mismo tiempo, admite que se encuentra en otra etapa de su vida en la que le importan otras cosas, además del trabajo.

Junto a Tiempo de San Juan se mostró preocupada por temas actuales como la creación de la nueva Ley de Ejecución Penal, de cuya comisión para su creación no pertenece. "A pesar de haber estado de 2007 al 2020 en el único juzgado de Ejecución Penal que había en la provincia, no participo en el proyecto de ley y me preocupa que el piso de derechos que tiene la ley nacional sea eliminado. El cambio será positivo siempre y cuando se garanticen todos los derechos de las personas privadas de libertad", remarcó.

Si bien dejó de dibujar en el 2006, cuando falleció su madre, los cuadros de lápiz de grasa que ella misma realizó se destacan en lo que pareciera ser su centro de operaciones, ubicado en el corazón de su casa. Allí, sus libros, portarretratos, dibujos de sus nietos, su sillón de descanso y demás pertenencias se sitúan de manera tal que conforman una habitación que la pinta de cuerpo entero.

Madre de dos mujeres que le regalaron cuatro nietos, fue víctima de la dictadura por ser quien era, la nieta del gobernador de la provincia Eloy Próspero Camus, y por el vínculo que su familia mantenía con la política y la militancia del peronismo. Fue por ello que junto a su hermano Eloy Camus (fallecido) fue secuestrada y torturada. Esa experiencia la marcaría de por vida y la afianzaría todavía más a defender sus convicciones.

Quizás hoy sería licenciada en Sociología, ya que esa carrera estudiaba cuando fue detenida. Sin embargo, cuando recuperó su vida decidió estudiar Derecho, aunque lo hizo motivada por su defensa a los Derechos Humanos. "Nunca podría haber sido jueza penal y dictar una condena. Por eso preferí dedicarme a que los derechos de aquellos que incluso se equivocaron y cometieron delitos sean cumplidos", aseguró.

En el patio de su casa, rodeada de plantas y un verde que dice que la llena de energía, la mujer que superó un cáncer se auto describió como alguien coherente, persistente y que valora la vida. "Creo que todo se resume en que soy una sobreviviente", cerró.