Los últimos minutos de 'Patty' Altamirano contados por la última persona que la vio con vida

Aquel día en San Juan y frente al Cerro Mercedario, iniciaron su ascenso por la pared Sur y al estar a unos 5 mil metros de altura sobre el nivel del mar -de los 6 mil que tiene el pico-, la tragedia golpeó a la familia Altamirano. Es que 'Patty' -que en ese momento tenía a penas 20 años- cayó por una grieta y perdió su vida. Pasaron 41 años, hasta que la historia este 24 de enero volvió a resurgir cuando unos montañistas encontraron un cuerpo y se trataba de una mujer.

Corina Altamirano, su hermana, la última persona que la acompañó y la vio con vida, dio detalles de aquel fatídico día en la que perdió a 'Patty': "Recuerdo todo, cada segundo. Con las mismas sensaciones en mi cuerpo y en mi entorno", comenzó relatando con la voz temblorosa.

"Ese día, hacía tres que veníamos subiendo, que veníamos en el proceso de iniciar el ascenso al cerro. El primer día subimos con unos baqueanos de las hornillas, llevando la carga pesada en las mulas hasta el campamento base. Dejamos las cosas y dormimos ahí y al día siguiente subimos al hacia la base de la pared para armar nuestro segundo campamento con mi hermana, Sergio Bossini y yo. Cuando armamos el campamento estuvimos esa tarde haciendo aclimatación y ordenando las cosas y viendo la pared. Al día siguiente, emprendimos el ascenso", comentó Corina, sobre el proceso de preparación y sin saber el final trágico que les esperaba después.

"El día 27 de marzo empezamos a subir, el tiempo estaba hermoso con un cielo azul y limpio. Hacía calor a penas el sol salió, nos desabrigamos un poco y seguíamos subiendo. Subíamos al comienzo sin dificultades, después nos encordamos porque había mucho hielo cristal, como placas de hielo que se percibían quebradizas y propensas a despegarse de la pared. Las condiciones de la pared no eran las óptimas por las inclemencias del tiempo del calor, que provocó el deshielo y que no permitía que hubiese casi lugares con nieves blandas. En esa época nuestro calzado eran botines buenos, tipo francés, lo mejor que en esa época habíamos conseguido", aseguró Corina, sobre la inestabilidad del cerro, a pesar de que tenían uno de sus mejores calzados para ese estilo de actividades.

"Al haber pasado ya los dos tercios a la pared, y el haber estado a aproximadamente a 6 mil metros de altura decidimos parar para hacer noche sobre una morena que había. En ese momento íbamos caminando tranquilos y mi hermana se desencordó porque quedaba a unos 10 metros el lugar donde íbamos a ir y ella iba adelante. Mi hermana tenía mucha capacidad deportiva y física. Mucha consciencia, coraje y mucha seguridad en lo que hacía".

En eso que 'Paty' se desencordó de su hermana Corina y del italiano Sergio Bossini pasó lo peor: "No faltaba nada para llegar a la cumbre. Y en el medio de la pared había una lengüeta como de arcilla rojiza. Eran las 6 de la tarde. Nosotros estábamos en el lado derecho, y ella caminó hacia la izquierda y en un segundo cuando estaba sobre la lengüeta de arcilla, cayó en vertical hacia el otro lado. No la vimos, solo sentimos un 'Ay'. Ella se deslizó, que para caer en esas condiciones en una pared de hielo, era como caer por una crista enjabonada. Al finalizar la pared, había una especie de corte que se veía desde la montaña y ella voló sobre la pared y cayó en el llano. Nosotros no vimos nada de eso, porque para poder verlo tuvimos que bajar durante casi toda la noche porque fue muy lento el descenso ya que teníamos que bajar sosteniéndonos el uno al otro. Y en esas condiciones de ánimo, teníamos que extremar los cuidados".

Una vez abajo, Corina confesó que encontró a su hermana, dio con su cuerpo: "Hasta ese momento, el instinto de conservación, por decirlo de alguna manera, provocó en mí, una fortaleza y una determinación que me hizo bajar la pared durante todas esas horas hasta llegar donde estaba. Cuando nos dimos cuenta que había fallecido no nos dijimos nada. Sabíamos que algo fatal había pasado. Caer por esa pared de ese modo y ella no responder a nuestro llamado mientras íbamos bajando, en algún sitio de nosotros sabíamos que eso había ocurrido".

"Fue un accidente fatal. Al que cualquier persona que emprende una travesía o una actividad como el montañismo, le puede pasar. Me puede haber pasado a mí o a mi compañero, pero le pasó a ella", dijo Corina. A lo que todo esta vida sin su hermana pensó en la hipótesis de 'Ella tenía una mochila con una faja que tenía traba y cuando la encontramos no tenía la mochila. Primero pensamos que se había desprendido en la caída, pero después sospechamos que a lo mejor ella quiso sacársela para guardar o sacar algo dentro de ella, y es en ese segundo que pierde el equilibrio".

"No podíamos llevar su cuerpo nosotros dos un día y medio bajando. Fuimos a buscar ayuda a Gendarmería y cuando los helicópteros quisieron ir a hacer el rescate al día siguiente había nevado sobre el lugar que ella cayó y la nieve la cubrió 4 o 5 metros, porque nevó mucho. Durante ese 81' fue una de las nevadas más grandes de la Cordillera. Cuando regresamos con un hermano y mi mamá que se había preparado para llegar al campamento base, las condiciones habían cambiado tanto que en el sitio se había abierto una grieta impresionante, profunda y no podías ver el fondo. Tampoco pudimos rescatarla ese día.

Corina explicó que con 'Patty' eran 5 hermanos e iban viajar los cuatro con la muestra de hisopado de su padre (91). Es mejor hacer el contraste con un padre, porque es mejor el contraste, pero como es mucho más correcto hacerlo por medio de la Justicia y de como se está moviendo ahora. El Fiscal de San Juan está haciendo las cosas tan seriamente que estamos en contacto con él todo el tiempo.

Finalmente y con la voz temblorosa sobre lo que esta herida significa para la familia Altamirano, cerró: "Toda la familia está conmocionada y con un encuentro de sensaciones de todo tipo porque es como revolver el sitio de hace 40 años. Es como abrir una herida, pero con la certeza de que es por algo y de que probablemente para que cicatrice del todo. Nosotros nunca pudimos hacer el duelo, mi hermana era como si fuese mi melliza. Yo la buscaba por los rincones por muchos años, me costó psicológicamente asumir que había desaparecido. Tengo una sensación de encuentro de sentimientos y es porque así tuvo que ser."