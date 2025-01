Los restos de Patty Altamirano descansarán en el Mercedario gracias a su hermana

image.png Silvia y Corina Altamirano, hermanas de Patty. Gentileza La Gaceta

La idea de llevar los restos de Patty al Mercedario estuvo desde siempre. Su hermana recordaba las palabras de la joven: “si muero en la montaña quisiera que me dejen allí”. Luego de haberla encontrado y todo el procedimiento judicial que representó identificar el cuerpo y anoticiar a la familia, el deseo de Corina y los suyos era cumplir la última voluntad de Patty.

Fue así que en mayo del 2024 surgió “Proyecto Mercedario”. Según relato a La Gaceta, esta vez el ascenso será por la ruta Inca, partiendo desde Laguna Blanca, y calculan que la expedición rondará entre los 8 y los 10 días, ya que las intenciones son dejar las cenizas de Patty en el lugar donde fue encontrada.

image.png Parte del grupo del Proyecto Mercedario. Gentileza La Gaceta

“Supongo que va a ser muy conmovedor, en el sentido de emoción, no de tristeza; yo sé que mi hermanita ya está en otro plano. Sí me conmueve pensar todo lo que pasó y pasamos y sé que esto va a ser movilizante para todos. Quiero que este viaje sea de prospección, de agradecimiento a la vida, de tributo a Patty, y no un desafío para llegar a la cumbre”, señaló Corina.

La expedición se dará a dos años del haber encontrado el cuerpo de Patty, quien descansó por más de cuatro décadas en el Mercedario, volviéndose un misterio e incluso quedando en el olvido hasta su hallazgo.

El caso de Patty Altamirano

Marta Emilia Altamirano tenía 20 años cuando llegó acompañada de su hermana y del andinista experimentado Sergio Bossini para ascender el Mercedario. Como parte de la travesía, el grupo decidió hacerlo por uno de los tramos más complicados que presenta el cerro.

La travesía comenzó el 23 de marzo, partiendo desde Barreal. El 247 de marzo fue la última vez que vieron con vida a Patty, cuando con intenciones de hacer un reconocimiento por la zona donde se encontraban terminó cayendo al vacío. Tras el accidente, Corina y Bossini la buscaron por horas, pero la noche ya los había atrapado y siguieron con la búsqueda en cuanto amaneció, pero la joven ya se encontraba sin vida.

A raíz de las inclemencias del tiempo y la dificultad del terreno no pudieron bajar su cuerpo, entonces partieron a pedir ayuda. Recién el 29 de marzo llegaron a uno de los puestos de Gendarmería y dieron aviso sobre la tragedia.

Para cuando volvieron con los gendarmes a buscar el cadáver de “Patty” Altamirano, no lo encontraron. La nieve y el hielo había sepultado su cuerpo. Al año siguiente regresaron al cerro Mercedario con otra expedición, pero no hubo suerte.

Así fueron pasando los años y el caso que había conmocionado a toda la provincia comenzó a quedar en el olvido, hasta el 24 de enero del 2023, cuando unos andinistas se toparon con el cuerpo de Patty y se dispuso un operativo para descender los restos. En ese momento se creyó que se trataba de Andrea Colli, el andinista alemán desaparecido en 2022 en el Mercedario, pero luego, con el cotejo de ADN, se estableció que se trataba de Patty.

El hallazgo motivó a que la familia llegara hasta San Juan para reconocer las prendas de la joven como iniciar los trámites para llevar sus restos hasta Tucumán. Tras el procedimiento y dos años después, llegó el momento de regresar al Mercedario y descansar.