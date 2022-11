Las limitaciones a las importaciones golpean a la minería y advierten que podrían afectar la producción

Al respecto, el presidente de la Cámara Minera de San Juan , Mario Hernández, se refirió a la compleja situación que atraviesa el sector y advirtió que "La falta de insumos está complicando al sector y si no podemos importar para producir, no se puede tampoco exportar y el tema de mano de obra, salarios y proveedores va a ser difícil de sostener"

Por otro lado, Hernández aseguró que desde la Secretaría de Minería "Nos dicen que están buscando una solución, pero a la hora de importar no la encuentran. Es una situación que no se soluciona en los tiempos que necesitamos. Si se sostiene no creo que podamos trabajar en un mes más"

"Ojalá este panorama se soluciones pronto porque, sino, habrá repercusiones negativas en lo económico. No queremos repetir que pase lo que sucedió la temporada pasada que no se pudo completar la explotación por falta de equipamiento", finalizó.