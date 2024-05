Las claves para disfrutar de un buen té en hebras, de la mano de una sommelier sanjuanina

image.png

Apostar por la hebra, dejando un poco de lado el saquito, permitirá obtener una bebida no solo de mayor calidad, sino también aprovechando al 100% los beneficios de cada variedad. Un dato no menor es que si la hebra se mantiene bien conservada puede tener una duración “eterna”. Al respecto, Natalia explica si bien va a perder su calidad, la hebra no vence.

“Hay quienes dicen que el té en hebras es más caro, pero lo que mucha gente no sabe es que la hebra se puede reinfusionar hasta tres veces promedio. Hay tés que hasta cuatro veces se puede utilizar tranquilamente”, destaca la especialista como un dato a tener en cuenta.

Otra clave a tener en cuenta a la hora de disfrutar de una buena taza de té es la combinación entre temperatura del agua, cantidad de hebras y el tiempo de infusión. Esto es importante ya que no todas las variedades manejan los mismos criterios y excederse o escatimar en algunos de ellos puede llevar a que el té no resulte tan sabroso como se espera.

En aspectos generales, hay que evitar usar agua hervida, se calcula unos 5 gramos de hebras por cada 200cc, que podría interpretarse por una cucharadita por cada taza tamaño estándar que cualquier persona tiene en su casa. Finalmente, el tiempo de infusión dependerá de la variedad elegida.

Té Negro: El agua debe estar promedio a 90 grados y tiene un tiempo de infusión de 3 minutos.

Té Verde: El agua debe estar promedio a 85 grados y el tiempo de infusión es de uno a dos minutos.

Si la infusión está bien preparada, no va a ser necesario utilizar algún tipo de endulzante, sea azúcar, edulcorante o miel. Incluso para quienes realmente buscan descubrir los verdaderos sabores de cada variedad, lo mejor sería apostar a ingerirlo sin ningún tipo de agregado, para un mayor disfrute en boca.

Finalmente, la última clave que comparte Natalia Riveros, pero no por eso la menos importante, es regalarse el tiempo de sentarse y disfrutar de una buena taza de té. “Mi sugerencia es darse un mimo, brindarse ese momento, disponerse a sentir los aromas y el sabor en cada trago”, reflexiona la especialista.