La súplica por Vialidad Nacional llegó a la Difunta Correa: cuál es la esperanza de los trabajadores

Todo el mundo sabe que la Difunta Correa es milagrosa. Si ayudó a que la Selección Argentina salga campeona en el Mundial Qatar 2022 entre millones de bendiciones ¿por qué no podría lograr que Vialidad Nacional no cierre y no se concrete lo que dispuso Javier Milei? Al menos eso se planteó algún visitante al famoso paraje de Vallecito, que dejó en el regazo de la efigie de Deolinda Correa una bandera azul con la leyenda "Salvemos Vialidad Nacional", objeto que se gana todas las miradas.