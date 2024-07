La sanjuanina que hace a mano los tocados que son furor entre novias y quinceañeras

Cuando salió del secundario no estaba muy segura de qué estudiar y un test vocacional vaticinó lo que terminaría siendo su negocio, cuando el informe le indicó que lo que ella tenía era mucha creatividad. En ese momento no lo supo, pero hoy se da cuenta de que eso que siempre estuvo en ella es lo que la ayuda hoy a crear los tocados de novias y quinceañeras que son furor entre las sanjuaninas.

“Esto empezó hace siete años cuando me iba a casar, me traje todo de Buenos Aires y en mi prueba de peinado le pregunté a la peluquera si acá en San Juan alguien vendía tocados y me dijo que no, así que ahí le ofrecí armar un negocio trayendo algo de allá”, explicó Paula a Tiempo de San Juan.

La joven vio el nicho, en ese momento inexistente en la provincia, pero no se imaginaba que sería ella la que terminaría haciendo con sus propias manos los tocados de Coronadas de Gloria.

El tocado de su casamiento lo trajo de Buenos Aires pero fue el puntapié para comenzar a trabajar en el emprendimiento que le permite organizar sus horarios con su maternidad.

La historia de Paula es similar a la de muchas emprendedoras que arrancaron experimentando con los materiales. “Siempre me gustó hacer cosas con las manos pero no tenía cursos, ni nada de eso”, contó.

Coronadas de Gloria nació hace años, pero recién hace un año ella hizo su primer curso para soldar y reconoce que “el 95% de las cosas ya las había aprendido sola”.

“Los tocados no solamente son para novias o quinceañeras, también hago para comuniones y bautismos. Además también ahora hago aros con gemas y cinturones”, detalló.

Las clientas le fueron marcando el camino a Paula y son ellas la fuente de su inspiración a la hora de elegir colores y diseños. La sanjuanina no dibuja y las ideas simplemente se materializan de su mente a sus manos. "Me siento y arranco. Si no me gusta algo lo voy modificando hasta que me guste", reconoció.

Fueron también las clientas las que la empujaron a empezar a hacer aros, cintos para vestidos y ahora también tiene una proveedora que hace los sobres de fiesta a los que ella les agrega sus diseños de gemas brillantes.

Hoy, Paula tiene un showroom en calle 9 de julio oeste 1228 pero la mayoría de sus ventas se dan por redes sociales o por el boca en boca entre peluqueros, diseñadores y las mismas novias que la recomiendan.

"Ahora empieza la temprada alta y tengo muchísimo trabajo. Siempre les recomiendo a las novias que ya vayan a la prueba de peinado con el tocado porque se puede modificar", dice la emprendedora.

Ya pasaron muchos años pero Paula todavía se acuerda del primer tocado que hizo con alambre azul y se ríe. La experiencia hizo evolucionar sus diseños que encara con el mismo entusiasmo de hace siete años para seguir creciendo.