La reina sanjuanina de la zumba ahora es pionera en EE.UU. gracias a una técnica de abs única

27336746_10212723226528704_9123622825377516440_n.jpg

"Mis clases son completamente online, grabadas y en vivo. También tengo alumnas personalizadas acá en Estados Unidos, en Utah, donde vivo, y soy la única instructora especializada en esta disciplina que trabaja la recuperación del posparto, la reducción de diámetros de la cintura, porque trabaja específicamente con los músculos de la faja abdominal, de la espalda y del suelo pélvico", explicó Ruth en diálogo con Tiempo de San Juan.

Sobre cómo llegó al mundo de los hipopresivos, Ruth contó que "Mi camino comenzó luego de tener a mi hijo. Mis conocimientos como profesora de educación física y de danza me dieron la posibilidad de darme cuenta que algo no estaba bien con mis músculos del abdomen, por eso había una distensión y una apertura que no era común a nivel abdominal, más que nada ahí comencé a investigar y bueno llegué hasta esta disciplina y no existía nadie en Argentina. Hace casi cinco años no existía nadie en Argentina que pudiera darme clases. Entonces me comuniqué con una kinesióloga de Chile, María Pía, una excelente profesional que me empezó a dar clases online un tiempo y luego con mi esposo decidimos que sería una de las disciplinas que trabajaríamos en mi gimnasio allá en Argentina"

El primero en formarse fue su esposo, quien rápidamente comenzó a trabajar con alumnas del gimnasio que teníamos en San Juan y también con alumnas de otras provincias y así fue como abrió la primera página online abierta a alumnas de distintas provincias y países. En ese momento Ruth se recuperaba de su parto, por lo que su sumó como alumna.

45ba6fd7-057e-4f81-8c2b-259416e8e054.jpg

"Yo decidí estudiar acá cuando empezamos a planear nuestro destino, que era Europa o Estados Unidos para poder capacitarnos mucho más en nuestros proyectos y en nuestras disciplinas. Mi esposo eligió un instituto de capacitación acá en Estados Unidos y yo también elegí una empresa que trabaja esta disciplina, se llama Low Pressure Fitness, entonces cuando llegué me capacité, me certifique como instructora de hipopresivos y ahí comenzó mi camino con alumnas acá y de todo el mundo. Actualmente tengo alumnas que están en Dinamarca, España, Italia, tengo una de Ecuador, Brasil, Argentina, México y Estados Unidos. En agosto lanzo mi página personal sobre hipopresión, fuerza muscular y un trabajo también para trabajar nuestra programación mental en cambio físico, un poco de tips de alimentación y es un trabajo integral un programa en que se maneja a través del wellness, del concepto wellness, que habla de esto, de que todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones están conectadas. Entonces apuntamos a eso, a que el programa sane integralmente y entrene integralmente nuestra vida"

Sobre su nueva especialidad, Ruth explicó que "Esta disciplina se entrena a través de posturas y respiraciones, es para hombres y mujeres, o sea, si bien se habla mucho de la mujer y el posparto porque sufre un cambio del físico muy grande, pero también la pueden trabajar los hombres y a través de las respiraciones se trabaja, por decirlo de alguna manera, nuestro estrés y baja la ansiedad y ayuda mucho a equilibrar las emociones. Y las posturas tonifican, o sea, hay un aumento del tono en los músculos de todo el cuerpo porque todo el cuerpo está involucrado en todas las posturas"