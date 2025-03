La razón por la que disminuyó la cantidad de donantes de médula ósea en San Juan

Sin embargo, cuando se les pregunta si quieren formar parte de la lista de donantes de médula ósea en San Juan, muchos dicen que no; debido a que creen que cuando los llamen están siempre obligados a donar.

"Es importante trasmitir que el donante que se inscribe hoy no es que sí o sí tiene obligación de donar cuando lo llamen. Quizá dentro de cinco años cuando lo llamen no puede, o no está dispuesto a viajar. Y no pasa nada con eso", aclaró la directora en declaraciones a Radio Sarmiento.

En este marco, la directora llamó a que los donantes tengan confianza para donar y no sientan un compromiso latente de tener que decir que sí, porque pese a estar anotados en un registro de donantes, no es obligatorio.

El stock de sangre está estable en San Juan

Roca indicó que el stock de sangre es estable en San Juan. Según explicó, no se puede hacer grandes reservas de sangre dado que tienen una máxima duración de 42 días, por lo que no conviene llenarse de stock.

En este sentido, el objetivo es incrementar la cantidad de donantes y volverlos voluntarios, es decir, no tener que estar llamando a voluntarios a través de campañas asiduas, sino que vayan por sí solos a donar.

Desde el IPHEM lanzaron una campaña de seis colectas para este mes de marzo. Las mismas estarán nucleadas en Albardón, Jáchal, Valle Fértil y Caucete. La idea es aumentar la cantidad de colectas a ocho en abril y así consecutivamente.