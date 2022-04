La nueva vida del padre Walter: procesado por abuso sexual, se refugia en una institución religiosa

El caso del padre Walter generó una gran conmoción dentro de la feligresía. El cura era muy activo: estaba al frente de la parroquia de Angaco y tenía una fuerte interacción con los jóvenes. Cuando se conoció la noticia, la gente no lo podía creer. Los fieles estaban en shock. La Iglesia emitió un comunicado informando que separaban de toda actividad pastoral al sacerdote.

Bustos estuvo un año y medio en el Penal de Chimbas. Uno de los denunciantes aseguró ante la Justicia que los abusos fueron sistemáticos durante seis años. En el Servicio Penitenciario el cura daba consejos espirituales al resto de los reos, incluso hubo quienes quisieron confesarse con Bustos.

El centro Genesaret funciona en calle Ramón y Cajal, en Capital. El espacio funciona en la propiedad de una de las voluntarias que impulsó el nuevo movimiento católico. Según indica un comunicado de la Justicia, Genasaret nació como fruto de un acuerdo firmado entre la Corte de Justicia y del Arzobispado. Esa acta acuerdo se determinó que la Iglesia Católica y el Poder Judicial trabajarán juntos en reinsertar a las personas que cometieron delitos.

La labor de Bustos no está muy clara. Es que no puede formar parte de Genesaret como preso liberado porque el juicio que lo tiene como imputado aún no empieza. Tampoco gozó del beneficio de flagrancia porque el delito que cometió no encuadra bajo este sistema. Fuentes en off aseguraron que Bustos va a Genasaret y allí asesora espiritualmente a los asistentes.

En el perfil de Facebook de Genesaret se describen como “un centro cristiano, católico, de acompañamiento integral a personas y familias en su camino de superación personal e integración social”. En gran parte de las publicaciones de la institución hay fotos en las que se ve al padre Walter en distintas actividades propuestas por el centro.

Según contó la fiscal Marcela Torres, la causa avanzó luego de que pidiera apurar el juicio. Los tres jueces de la sala II se inhibieron: Juan Bautista Bueno porque fue el abogado de Bustos; Maximiliano Blejman y Silvina Rosso de Balanza porque intervinieron en la apelación del auto de procesamiento. Ahora falta que se notifique la integración del Tribunal que juzgará al cura.