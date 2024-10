La luz que no termina de prender para las familias de Sierras de Chávez y la solución del Gobierno Provincial

Dos años pasaron hasta que culminaron los trabajos del tendido compuesto por la línea rural trifásica de 13,2 kV de 32 km de longitud y 5 puestos de transformación de 5 KVA y 125 KVA y de a poco parte de las 21 familias pudieron conectarse a la energía eléctrica. Pese a que representó un cambio significativo en el día a día, algunos hogares siguen sin contar con energía correspondiente del tendido.

El ingeniero José María Ginestar, director de Recursos Energéticos de la provincia, detalló a Tiempo de San Juan cuáles son los inconvenientes que deben sortear las familias vallistas en la actualidad y las opciones que están analizando para poder llegar con el servicio a todos los hogares.

De acuerdo a la normativa vigente en la provincia, si un domicilio se encuentra a más de 400 metros de la línea eléctrica, el usuario debe abonar los costos extras de instalación. Esto complica el bolsillo de las familias de Chávez, cuya economía local está encabezada por la crianza de ganado caprino, elaboración de productos regionales y turismo rural; teniendo en cuenta que hay viviendas que superan el kilómetro de distancia.

Ante esta realidad, desde Recursos Energéticos se ofrecen distintas soluciones mientras se busca la manera de llegar con la conexión eléctrica. “Si alguien se instala dentro de los 400 metros, la empresa distribuidora de energía está obligada a hacer la conexión. Si se supera esa distancia, la diferencia lo paga el usuario y la distribuidora lo devuelve luego, pero hay casos donde la distancia es mayor y es muy costoso para una persona. Ahí es donde intervenimos nosotros, brindando equipos de sistema fotovoltaico aislado para asegurar el servicio, mientras analizamos cada caso en particular y la manera de intervenir para que todas las familias de la zona puedan disfrutar de luz sin ningún tipo de restricción”, explicó Ginestar.

Debido a la situación económica y a las realidades de las distintas comunidades, desde Recursos Energéticos estudian diversas alternativas para ayudar a las familias. Ginestar explicó que entre el abanico de opciones que están evaluando se encuentran tanto las viviendas ubicadas dentro de los 400 metros, como los que superan esa distancia.

“Hay gente que no puede acceder a la energía eléctrica por problemas económicos. No tiene para colocar la pilastra y reforzar las instalaciones domiciliarias que suelen ser de menor potencia. En estos casos estamos evaluando la posibilidad de un subsidio de Desarrollo Humano o similar para solucionar ese inconveniente”, precisó el funcionario.

En el caso de superar los 400 metros, además de ofrecer los equipos para la energía solar, se está estudiando la forma de intervenir legalmente para que el Estado pueda costear la conexión, y la devolución lo haga la distribuidora al Gobierno provincial, “siempre y cuando sean líneas de utilidad pública, porque en realidad se trata de obras en propiedades privadas y el Estado no tiene injerencia en eso”, remarcó Ginestar.

Si bien son las alternativas que se estudian, por ahora no hay nada definido, por lo que el funcionario recordó que siempre se puede recurrir a Recursos Energéticos para contar con asesoría y asistencia. Al respecto, el director del área detalló que es importante el reclamo y la consulta para estudiar cada caso en particular y ver la manera de asegurar que todas las familias de Sierras de Chávez en particular y de la provincia en general puedan contar con energía eléctrica.