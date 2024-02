La jubilada que fue "reina del bailable" del fin de semana de Radio del Sur durante 7 años

"La idea mía era entrar como operadora pero les gustó mi voz y me dejaron de locutora", relata Yohana. Recibe a este medio en un cuartito lleno de disfraces, en la entrada de su casa, atrás del Club Sporting Estrella. Es que Yohana también cose trajes y los alquila pero sabe que ha dejado el oficio "un poco abandonado" porque la radio y el cuidado de su hija, una persona con discapacidad, ocupan la mayor parte de sus días. "Yo soy multifacética", dice.

Yohana tuvo 8 hijos y, si bien ya están todos casados y grandes, ella es quien está a cargo de su hija con síndrome de down. La locutora no pierde el tiempo y cuando deja a la joven en hockey sobre césped, ella se pasa a la cancha de al lado a jugar al fútbol: "Juego con las Mami Fútbol de la Petro".

En Radio del Sur, Yohana arrancó con un programa musical que se llamaba "Ay Garay" y lo sostuvo durante año: "Ahora el que lo hace es mi hijo en otra radio, empezó como operador conmigo".

Después de "Ay Garay", Yohana se apoderó de las noches de fin de semana de la emisora. "Subí que te llevo", se llamaba el programa que ella condujo durante los últimos 7 años. "A mí me gusta trabajar sola, yo manejo la consola, conduzco, tengo la computadora abierta y voy leyendo los mensajes de la gente. La música que me pedían era la bailable, por el horario de las 22 hasta las 2 de la madrugada", asegura la conductora que llamaba a sus oyentes "mis chiquitos".

Ahora se va a tomar un descanso por un tiempo pero lo que parecía la retirada de la reina del bailable del finde no será tal cosa. "Voy a descansar pero no tengo ganas de parar. Yo quiero seguir en el fin de semana de alguna radio, tengo algunas propuestas pero todavía no sé, capaz en marzo vuelvo en otra radio", sostiene Yohana.

La jubilada ama la radio, los viajes en moto, jugar a la pelota, coser y se dedica a actividades solidarias. Al final reconoce que una de las cosas feas de la locución ha sido "tener que dejar encuentros familiares por cumplir con los horarios, para mí esto no era un hobbie, era un trabajo".