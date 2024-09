La joven que fue atropellada cuando caminaba por la vereda de calle Mendoza habló por primera vez: "Dios quiso que tenga mucho más por vivir"

"Al video lo vi cuando estaba en Terapia Intensiva. Me dieron el celular porque tenía mucha ansiedad de recordar el accidente a ver si viendo se me venía algo a la mente. Lo ví y me quedé sorprendida de haber vivido eso y estar internada viéndolo. Me pareció impactante y los médicos me dicen que es un milagro que no haya sufrido más que algunos golpes", detalló la estudiante universitaria en diálogo con Tiempo de San Juan.

image.png

Es la primera vez que Silvina habla con un medio después del choque que ocurrió el pasado 10 de septiembre cuando le faltaban nada más que dos cuadras para llegar a la empresa donde trabaja como administrativa.

"Yo sí soy creyente y, al ver el video, es que confirmo que ha sido un milagro y que gracias a Dios la vida quiere que tenga mucho más por vivir y también para no poner mal a mi familia" "Yo sí soy creyente y, al ver el video, es que confirmo que ha sido un milagro y que gracias a Dios la vida quiere que tenga mucho más por vivir y también para no poner mal a mi familia"

"La gente que estaba ahí me cuenta que me sacaron de adentro del local. Hubo un segundo en el que actué y tuve un movimiento intuitivo que fue saltar para el costado cuando los autos se me vinieron encima. Algunos me dicen que por haber reaccionado así el auto me choca como estando un poco en el aire. Del accidente no me acuerdo ni de cuando me subieron a la ambulancia, recién cuando llego al hospital empecé a tomar consciencia", explicó. Ese salto que Silvina dio hacia el costado habría sido clave para que el vehículo no le pase por encima y, en cambio, termine arriba del capot como lo hizo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1838025840979808335&partner=&hide_thread=false Así atropellaron a una joven en Mendoza y Maipú el pasado 10 de septiembre pic.twitter.com/M5RWI8Fo6E — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 23, 2024

El choque se produjo entre un Fiat Ka guiado por Giselle Moyano (42), que circulaba de oeste a este, y un Renault Logan, manejado por Héctor Fernández (44), que iba por Mendoza de norte a sur. El paso lo tenía Moyano pero Fernández no respetó la prioridad y se estrellaron en la esquina. El Logan fue el que se subió a la vereda y atropelló a Silvina.

"La persona que me atropelló no se ha contactado pero no importa, es con el único que tengo bronca", aseguró Silvina que ahora está enfocada en recuperarse.

Tras el accidente, la estudiante de Contador sufrió una fisura en el cráneo y estuvieron a punto de operarla porque había inflamación y coágulos. De hecho, estuvo tres días internada en Terapia Intensiva porque los médicos decidieron esperar y la inflamación fue bajando. Ahora enfrenta une lenta recuperación porque debido a los golpes que sufrió en la cabeza tiene hematomas en el cerebro y pequeños derrames que le impiden moverse con normalidad y hacer esfuerzo. "Es cuestión de tiempo, se tienen que reabsorver y desinflamar pero, me genera fuertes dolores de cabeza así que estoy con calmantes", afirmó Silvina.

Silvina, además de estudiar y trabajar, es consejera directiva del estamento estudiantil por la agrupación IDEAS pero recién en octubre tendrá otra tomografía en la que le indicarán si puede o no volver a todas sus actividades.

"Yo sí soy creyente y, al ver el video, es que confirmo que ha sido un milagro y que gracias a Dios la vida quiere que tenga mucho más por vivir y también para no poner mal a mi familia", reveló.

Han pasado casi dos semanas desde el sinietro y lo único que siente ahora Silvina es agradecimiento. "Todos han estado muy al pendiente y es lo que me mantiene con fuerza. Tengo ganas de volver a mis actividades porque tengo una vida muy activa y es raro estar tanto tiempo en casa, pero bueno, también es señal para bajar un cambio y disfrutar todo lo que hago", reflexionó.