La increíble historia de la sanjuanina que perdió a su perrita y la encontró un año después

Este sábado, Belén fue a comprar, la reconoció en un negocio y no dudó: era Cali. La perrita, según contó, estaba descuidada, sucia y se le habían hecho hasta rastas en el pelo, nada a lo que estaba acostumbrada cuando la tenían en su casa.

"Mi hermana la había visto y tenía dudas pero la pude reconocer por una cicatriz de una mordida, la llevé al veterinario y me confirmaron que es ella. Al principio no me reconocía pero ya está bien con nosotros y en casa", dijo Belén a Tiempo de San Juan.

La joven contó por redes sociales para dar un mensaje alentador a aquellos que aún buscan a sus mascotas. "Hace un año publicaba el primer cartel buscando a mi perrita Cali, desde ahí no dejamos de buscarla y el día de ayer apareció", escribió la joven en Facebook y compartió imágenes de cómo encontró a la caniche en una casa donde hasta creían que se trataba de un macho y no de una hembra.

Después de hablar con quienes la tenían, consiguió que se la devuelvan y Cali pudo volver a su hogar. "Cuiden a sus mascotas, en el mínimo momento que se les deja de prestar atención pueden pasar cosas como esta. Deseo que cada uno de los que se les ha perdido un animalito puedan encontrarlo", cerró Belén.