La ilusionante historia que se esconde tras la rifa de Ari Martínez

“Yo siempre he soñado a lo grande, para mí nada es imposible” . Ante semejante firmeza en la voz de Ariana Martínez Carrasset , solo queda repasar la historia de su sueño (camuflado en vocación) que nació en la infancia y que no tiene pensado abandonar frente a ninguna contingencia económica o social: recibirse de médica.

Ari tiene muy claro que la realidad sanjuanina dicta que esa profesión solo se puede estudiar en el ámbito privado y que ante el mínimo atisbo de sopesar la posibilidad de asumir este compromiso académico el bolsillo de la mayoría de padres sanjuaninos se pone a temblar.

“Estoy haciendo posible para poder ayudar en casa a pagar la facultad y de esa manera poder cumplir mi sueño de estudiar medicina. Ahora estoy haciendo el cursillo que dura un año y se me ocurrió hacer una rifa que me permita sacar algo de dinero para las fotocopias, los libros, el colectivo y otros gastos que hay. La situación está complicada”, comentó Ari, quien cree tener cierta certeza sobre qué rama de la medicina le gustaría abordar: “Ginecología o Cirugía cardiovascular. Eso es de momento, pero puede que mientras esté el cursado de la carrera puede surgir otra especialidad que me llame la atención”.

Asimismo, la hija del folklorista Katy Martínez (Labriegos) no para de mostrarse decidida a coronar su aventura con un estetoscopio: “Es verdad que hay que tener un temperamento especial para la medicina porque se debe soportar cortes, olor a sangre, cuerpos abiertos y muchas cosas más. Por suerte a mí no me impresiona nada de eso, más bien todo lo contrario. Me fascina la anatomía humana, lo increíble que es el funcionamiento de todo el cuerpo”.

Me encanta ver documentales, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la medicina, de todo se aprende

Ari sumó más motivos para concretar su deseo profesional: “Si una estudia medicina es para poder ayudar a las personas. Mi sueño es poder tener algún día mi clínica y, después de muchos momentos complicados que me han tocado atravesar, sé que voy a cumplirlo”.

“Mi papá, tíos y abuelos me apoyaron desde el primer momento. Cuando les dije lo que quería estudiar me comentaron que es una carrera pesada, que me iba a tener que poner las pilas, pero, como yo siempre he soñado a lo grande, para mí nada es imposible”, espetó redondeando la idea.

Cuando alguien en casa se lastima, siempre estoy yo para ver qué es porque soy la más corajuda

Además de su familia, Ariana cuenta con una especial compañera de aventura llamada María Paz. “Nos conocemos hace varios años y cuando más la necesité, por un problema que tuve con mi mamá, ella y su familia me ayudaron mucho. Yo agradezco que siga siendo mi amiga y que ahora podamos estudiar juntas. Ella es muy inteligente y entre las dos nos complementamos muy bien para el estudio. Ahora estamos haciendo el cursillo para poder entrar a la Universidad Católica de Cuyo”, contextualizó la joven Martínez al respecto.