La historia de amor del Arzobispo de San Juan que lo hizo replantearse ser cura y su postura de rever el celibato

Para él esta situación no implicó una crisis. Aclaró: “no estuvimos saliendo, fue un deslumbramiento y un pensar ‘yo con esta mujer podría armar algo lindo’, no lo llamaría un tiempo de crisis”, remarcó.

Lozano definió esta etapa diciendo que “no fue algo negativo, fue un tiempo de volver a elegir de decir esto que me llevo tanto tiempo decidir que es lo que me planifica y es el camino que estoy siguiendo”, aseguró en referencia a su vida como religioso.

Replantear el celibato

¿El celibato es una cuestión injusta? Lozano opinó: “Creo que no, a mí nadie me obligó a ser célibe. Y tuve ocho años casi de seminario sabiendo a qué me estaba preparando. No es que tres meses antes me dijeron, 'ah, mirá que no te vas a poder casar'. Así que eso tiene todo un sentido de entrega de la propia vida por amor a los demás. Entonces yo no lo vivo como una injusticia, ni como una castración, ni como una carencia, sino más bien como lo que le da sentido también a mi entrega cotidiana, que la tengo que ir sosteniendo, como cualquier persona sostiene sus vínculos familiares, sus vínculos de amistad".

Lozano sí lanzó la idea de que debe reverse esta prohibición. Ante la pregunta de si cree que el celibato se tiene que eliminar, el cura explicó que hubo varias reuniones de obispos en los últimos años en los que se propuso eliminar el celibato. "Creo que se tiene que replantear", afirmó en el programa Entre Vistas.

Puso como ejemplo un sínodo "de todas las diócesis que están en torno a la Amazonia. Ahí los obispos vieron que era pensable que algunos hombres casados pudieran ser ordenados sacerdotes para que pudiera llegar la misa a más lugares y que entonces se pudiera replantear esto, y esto se lo han acercado al Papa".

A la vez dijo que “El celibato tiene un lugar importante en la vida de la iglesia pero no es el único camino para llegar a ser un buen sacerdote, de hecho hay sacerdotes del rito oriental que son también católicos y que son casados, así que en eso no hay una contradicción teológica”.

En medio de este escenario de hipótesis, surgió la pregunta de qué pasaría si la Iglesia saca el celibato, ¿Lozano iría a buscar a la mujer que amó? “No iría a buscarla”, aseguró Lozano. “Yo opté por la vida célibe, varias veces lo he pensado qué pasaría si se abre la posibilidad, yo siento que ya hice una opción de vida. Si fuera posible no es cosa de resolver de un día para el otro”, sentenció. Y agregó: “estoy feliz entregándole mi vida entera a Dios, a la Iglesia y a los hermanos”.

Y, siguiendo en las hipótesis de que no existiera el celibato, opinó qué pasaría si es esta mujer lo viene a buscar a él. El obispo aseguró que no es posible. “No, no, no, no. Alguna vez nos hemos visto en alguna reunión de amigos, pero no nos hemos vuelto a encontrar”, concluyó.