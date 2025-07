La fiebre por Gran Hermano no para en San Juan: "El Chulo" y Shantal presentaron sus videos

Por un lado está Kevin Clavero, más conocido como 'El Chulo', un joven de 22 años que vive en San Juan junto a su mamá y su hermana, y trabaja en la municipalidad de Chimbas. En su video de presentación, dejó en claro que no lo frena ni la timidez ni el anonimato: “No me conoce ni el vecino de mi casa, pero vamos a probar”, dijo entre risas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1944805750536040846&partner=&hide_thread=false Video gentileza: TikTok kevinclavero pic.twitter.com/XwlV9hHURT — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) July 14, 2025

Con un estilo descontracturado, aseguró que quiere entrar a la casa más famosa del país “para demostrar que los sanjuaninos somos repicantes”. En su mensaje también apeló a su autenticidad: “Soy muy legal conmigo mismo, no me gusta la mentira para nada. Me considero muy bueno actuando, soy divertido y puedo hacer un montón de cosas dentro de la casa”.

Mientras tanto, Shantal Buena Maison, artista trans multifacética, fue aún más explosiva. En su video, que también fue publicado en TikTok, derrochó carisma, humor y una cuota de picardía que no pasó desapercibida. “Tengo todos los condimentos: me gusta el show, me gusta el quilombo, soy actriz, bailarina, escribo, produzco, cozo, rescato animales... soy todo lo que vos quieras. Gaviota, gaviota me gusta más”, lanzó.

Además de mostrarse como una candidata con energía arrolladora, dejó una frase que resume su intención: “Están mirando a la ganadora. Todavía no ha ganado ninguna chica trans”. Y para sumarle dramatismo, cerró con una confesión que dejó a todos boquiabiertos: “Me acabo de separar, no tengo un techo, me viene genial entrar a la casa de Gran Hermano”.