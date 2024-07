La felicidad de recibir la gorra y la pistola del primero de 36 nietos que su abuela desea que sean policías

image.png Lucas Araya escoltado por su abuela Rosa y su mamá Ángela.

"Estoy muy feliz, muy feliz de que él se sienta bien. Me he cansado de llorar de la emoción", contó la abuela Rosa, que tiene un hijo dentro de la fuerza. "A mí me encanta la Policía, quiero que todos mis nietos sean policías", dijo la señora. Con el mayor ya logró su sueño, pero no por obligación, porque Lucas dijo que desde niño tiene la vocación de llevar el uniforme azul.

"De chico quería ser policía, gracias a Dios que se dio", contó el nuevo agente policial Lucas Araya.

"Yo me quería meter a la Escuela de Policía y bueno, se dio, lo logré y acá estoy". ¿Y eso es por vocación? "Sí, sí, siempre me gustó", respondió. ¿No por el sueldo? "No, no, no, no, no. De chico me gustó. Siempre quise ser policía, así que en las fiestas de disfraces de la escuela y demás iba vestido de policía", contó a Tiempo de San Juan.

Ahora espera que lo asignen a sus funciones en una comisaría y pueda poner en práctica, en pos de la seguridad, lo que aprendió en la Escuela de Policía.

¿Qué consejos le da a quien quiera ser policía? "Que lo haga por vocación, porque le guste. Sé que muchas dicen que se meten por el sueldo o que ingresan más que nada por una salida fácil en lo laboral. Tengo muchos compañeros que entraron por eso y después de todo les terminó gustando más de lo que ellos pensaban, como que agarraron esa vocación de servicio que es increíble que se haga en la escuela, que se haga todo ahí, con los instructores y demás", concluyó.

La emoción de recibirse

La ceremonia de nombramiento y toma de juramento a 197 nuevos agentes de la Policía de San Juan y de presentación de movilidades policiales la encabezó el gobernador Marcelo Orrego, quien se prestó para las fotos de muchos uniformados, uniformadas y hasta padres orgullosos le pidieron.

La mañana se tiñó de azul en el estacionamiento del Teatro, donde luego del acto por demás solemne, hubo selfies, y todo el folklore propio de una fiesta de egresados.