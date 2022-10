La dolorosa carta del padre sanjuanino al que le mataron a su hija de 15 puñaladas

"Aún recuerdo cuando recibí una llamada donde me decía gritando 'venga don Beto por favor, venga que su hija Brenda está sin vida', juro que no lo creía y me golpeaba la cabeza, la cara porque pensé que todo era un sueño de cuál quería despertar. Pasaron unos minutos y llamé a otro número donde me confirmaba que mi hija Brenda estaba sin vida, la había asesinado cobardemente. Si, un femicidio", dice la carta de Flores.

"Aún pienso una y mil veces en ese momento que sucedió el femicidio, mi Brenda sufrió", dice otro de los fragmentos de la carta.

Dolorosa carta del padre de Brenda Flores tras un año de su femicidio

Cómo fue el femicidio de Brenda Flores

El 22 de octubre de 2021, el cadáver de Brenda Flores fue hallado con 15 heridas cortopunzantes, la mayoría las tenía en el abdomen y cuello.

El femicidio fue descubierto en la casa familiar que Brenda compartía con Marcelo Vilchez en el barrio Patiño. Creen que la hija de 3 años de la mujer fue la que encontró a sus padres muertos. Brenda estaba en una cama en medio de un charco de sangre y Vilchez se había ahorcado con un alambre luego de matarla.