La curiosa razón por la que no se puede embalsamar muertos en San Juan

El embalsamamiento entra dentro de los procedimientos que se realizan en el marco de la tanatopraxia, que se puede definir como el conjunto de prácticas y técnicas utilizadas para la conservación, embalsamamiento, restauración y cuidado estético de un cadáver.

Es una práctica bastante difundida alrededor del mundo y se utiliza muchas veces para preservar el cuerpo de personas de altos perfiles, uno de los casos más resonantes en la Argentina es el de Eva Duarte de Perón. Sin embargo, también hay casos de familias que deciden realizar este procedimiento, con el objetivo de que los cuerpos de sus seres queridos se vean más naturales a la hora de velarlos.

Sin embargo, si hoy un sanjuanino quisiera embalsamar a su familiar, ¿puede hacerlo? La respuesta es no. Si bien antes se ofrecía este servicio en las cocherías de la provincia, ahora no pueden prestarlo debido a que, sencillamente, no hay quien realice embalsamamientos.

La última persona que hacía esta práctica dejó de hacerlo cuando empezó la pandemia, debido a que no había trabajo en San Juan. Conforme aseguraron desde las cocherías, se trata de un procedimiento “muy insalubre”, por lo que también quitaron este servicio de su catálogo debido a esta razón.

De esta manera, si ahora una persona de San Juan quisiera hacer este procedimiento a un familiar, debe solicitarlo a otra provincia.