La clínica Santa Clara se defiende: califican de "casualidad" la denuncia de los cirujanos y enumeran los fundamentos de su apelación

Luego de que se conociera la denuncia judicial de la Asociación de Médicos Cirujanos de San Juan contra la clínica Santa Clara por el estado de los quirófanos y solicitara no operar en esas condiciones, desde el sanatorio el representante legal, Andrés Noguera, dio su versión a Tiempo de San Juan. Según el abogado, les llamó la atención la casualidad de que la denuncia se diera luego de que se renegociara la forma de pago a los cirujanos que prestan sus servicios en la institución. Dijo que apelaron la sentencia porque no les permitieron adjuntar pruebas que incluían testimonios de anestesistas y personal médico propio y que la inspección ocular no se hizo con personal de Salud Pública, por ende pidieron la nulidad del proceso. Noguera dijo también que los médicos están operando pero que suspendieron las cirugías el primer día hábil de abril porque había mucho olor a pintura en uno de los quirófanos acondicionados.