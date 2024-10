Kits de merch, pulseritas lumínicas, y mapping en El Hongo, toda la trastienda de Coldplay en el Valle de la Luna

Cobertura exclusiva Quiénes estuvieron en la pre escucha de Coldplay en San Juan: los mejores looks y un buscate especial

Desde la mañana del primero de octubre tanto guardaparques, personal policial como de logística aguardaban la llegada de un gran contingente de invitados que llegaron a San Juan desde diferentes puntos del país. Influencers, periodistas, autoridades de Warner Music Argentina y aquellos afortunados que ganaron su pase tras los sorteos desarrollados a lo largo y ancho del país, el pasado 23 de septiembre, en radios de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

IMG_6422.JPG

Con un kit de merch (elementos de promoción) exclusivo, formado por un buzo, una gorra y una manta tejida con el logo de Ischigualasto, en los que predominaba el color blanco crudo, los invitados hicieron la previa a la experiencia en una enorme recepción con los los éxitos más grandes de la banda sonando de fondo. ¿Lugar obligado para la foto?: la imagen de tapa del nuevo disco que estaba ubicada en el ingreso al Parque y que, para sorpresa de muchos, el propio autor de la portada, Matías Alonso, también disfrutaba como uno mas del momento que estaba por ocurrir.

Embed - El autor de la portada del disco desde San Juan, Matías Alonso pata Tiempo de San Juan

Campo adentro, el paisaje esperaba tranquilo el momento

Con una caravana de más de una decena de movilidades que duró unos 20 minutos hasta la geoforma El Hongo, unas 150 personas fueron guiadas por personal especializado del lugar. Los invitados escucharon atentamente la guía exclusiva de Guardaparques, quienes ilustraron con su relato e información la importancia del lugar en donde se escucharía finalmente el disco. Todos ellos, sanjuaninos.

Una vez en el punto de encuentro, la magia comenzó. Auriculares de alta calidad en mano, pulserita de luz, (muy a lo Coldplay), camino de velas electrónicas y un espacio pensado para el confort de los invitados rodeado de mantas y almohadones en contacto con la tierra.

IMG_6495.JPG

La trastienda técnica y artística, un párrafo aparte

El Sol se escondía entre los cerros al fondo como un telón bajando para que comience la función. La luz, ya tenue, anunciaba la llegada de la Luna. Al grito de "a las 20 arranca sí o sí", la organización del show comenzó a ordenar a los espectadores para predisponerlos a la escucha.

De fondo, una nube de personas que ya se encontraba trabajando en el lugar desde el pasado sábado 28 alistaba posiciones. Y es que, para orgullo local, el diseño artístico y montaje que se vip y se verá en video para todo el mundo, fue craneada y puesta en acción por Gustavo "Huevo" Muñoz, un realizador audiovisual de renombre en la provincia y, con él, un equipo especializado de locales que montaron un espectáculo de calidad internacional, el tierra sanjuanina.

IMG_6527.JPG

Luces que aportaban tridimensionalidad a lo natural, humo artificial y un inmenso mapping digital se extendió sobre los cerros y sobre todo, sobre El Hongo. Comenzada a danzar una imagen que seguramente para todos los presentes, sería inolvidable.

"Portensé mal", un silencio activo, la voz de Chris Martin y los 45 minutos más esperados

Un minuto para que comience la escucha. Las imágenes tomadas de lo que ocurrió durante esos minutos serán parte de videos y un documental de la presentación mundial del disco que se vive en más de 30 países en el mundo, en la previa del 4 de octubre (el día elegido para el estreno en plataformas). "Bailen, portensé mal, muevansé, hagan lo que sientan" fueron las palabras del sanjuanino Muñoz para los presentes, rodeados de cámaras de diferentes tamaños, fotógrafos, sonidistas y demás.

IMG_6567.JPG

Inminentemente y con el saludo del propio Chris Martin mencionando el Valle de la Luna en español para comenzar, se escuchó el primer acorde del disco. San Juan, comenzaba a ser parte de la historia de la música más vendida de los últimos años y todos los allí presentes podrán decir : "Yo estuve ahí".

IMG_6594.JPG

La emoción de la organización por el trabajo realizado y el agradecimiento a San Juan

Nada sucedió fuera de lo cronometrado. Los equipos de Warner Music y el equipo técnico de GHM se fusionaron para celebrar que el show terminó sin sobresaltos. Entre lágrimas, la encargada del repertorio internacional de Warner, Romina Bedrossian, comentó en exclusiva para Tiempo de San Juan que el trabajo de selección del lugar y la puesta en marcha de la idea ocurrió en Mayo y tras varios meses de trabajo incansable, finalmente había sucedido. MOON MUSiC ya estaba flotando por el aire sanjuanino y el agradecimiento no alcanzaba.

Embed - la encargada del repertorio internacional de Warner, Romina Bedrossian

De fondo, pero en igualdad de importancia, todo el personal del parque involucrado aguardaba para acompañar a todos de regreso al ingreso del espacio, un difícil pero seguro camino en plena oscuridad.

IMG_6592.JPG

Bonus Track con festejo y cierre emotivo

Al regreso y bajo la luz de las estrellas, un espacio con comida caliente y la música de la banda proyectada en una pantalla gigante, era el plato fuerte para cerrar un día soñado. El clima acompañó, todos con teléfonos en mano reviviendo lo que sus ojos no habían podido creer. Nadie quiso perder un detalle, todo era alegría y se "sentía como estar enamorado" ('feelslikeimfallinginlove') en palabras de los presentes y como reza el estribillo de una de las canciones del disco.

Lo que faltó

Si bien la recepción fue de primera calidad para todos los invitados y presentes, la escucha y el merchandising no fueron para todos.

Cada uno de los invitados por la discográfica fue recibido en su hotel con un kit que involucraba una caja de productos típicos sanjuaninos (aceite de oliva, frutos secos y dulces), una remera y una gorra de la banda con la placa actual, stikers y una carta de recibimiento. Llegados al predio, cada un recibió una bolsa de tela con un corazón multicolor y en su interior tenia un buzo de tono manteca con el logo de la banda y una ruana tejida con el logo de Ischigualasto.

Ninguno de esos regalos fue entregado al personal del parque y de logística que se encontraba en el lugar de la escucha ,ni a los medios locales acreditados.

Otra de las "faltas" es que los auriculares no fueron suficientes para todos, puesto que muchos de los presentes en el área de prensa y asistentes que no pertenecían a la lista exclusiva de invitados no pudieron escucharlo de manera directa y hasta se pudo observar a muchos compartiendo orejeras para compartir ese corto pero importante momento.

Así se vivió la experiencia completa a través de TIEMPO DE SAN JUAN :

Embed - La trastienda de la experiencia Coldplay en el Valle de la Luna

Sin dudas, esta será una de las experiencias que la provincia no olvidará y que sienta precedentes para próximas producciones con las mismas características e impronta.