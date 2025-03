Horario de corrido en el comercio: seis de cada diez sanjuaninos, a favor de la propuesta del SEC

Repercusiones Los motivos por los que el comercio sanjuanino no apuesta a la atención en horario de corrido durante el invierno

Sucede que desde hace semanas el conflicto entre UTA y ATAP por diferencia salarial presiona a las autoridades provinciales a reevaluar el costo del pasaje de colectivo, que no se toca desde el año pasado. Si bien por el momento no hay novedades en torno a si habrá o no un aumento, fue uno de los argumentos utilizados por Mirna Moral, secretaria del SEC, para volver a poner sobre la mesa el tema del horario, por octavo año.

image.png

Del otro lado de la vereda se encuentran aquellos sanjuaninos que no ven con buenos ojos la propuesta de cambiar el horario de atención. El 20% de los lectores aseguró que disminuirá la afluencia de público en la siesta, lo que sería negativo para las ventas en un sector que busca recuperarse. Por su parte, el 15,9% señaló que prefiere el horario actual.

Una de las principales objeciones de las cámaras de comercio que rechazan la propuesta tiene que ver con la necesidad de un acuerdo no solo de los empresarios y los trabajadores, sino de todos los actores, como administración pública, trasporte público, reparticiones nacionales que atienden en la provincia, entre otros.

colectivos. redtulum.png

Uno de los sectores que apoyó la iniciativa destacando que no tendrían problema en adaptarse si cambia el horario de atención es el de transporte. Ricardo Salvá, presidente de ATAP, dijo en declaraciones radiales: “Me parece bien que estemos siempre abiertos a los cambios, siempre que sean para mejor. Es verdad que faltaría una dinámica un cambio en la dinámica social de la provincia, pero creo que, en algún momento, vale la pena probar. Y si a los comerciantes les conviene y si a los trabajadores, también, con mayor razón. Desde el lado de los colectivos lo vemos de ese modo”.

De esta manera, adelantó en Radio Colón que, si avanza hipotéticamente el acuerdo sobre el horario de corrido, desde el sector del transporte no tendrían problemas para adaptarse. Pese a ello, por el momento solo es una propuesta que todo lleva a indicar no prosperará.