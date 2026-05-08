Habilitan el Corredor Este para el Proyecto Vicuña: Nuevos protocolos y horarios del Plan Invierno 2026

A partir de este 8 de mayo de 2026 , ha quedado oficialmente habilitado el tránsito por el Corredor Este (camino por Guandacol) , una vía estratégica para el movimiento de equipos y personal hacia el Proyecto Vicuña. Esta apertura se enmarca en las disposiciones del Plan Invierno 2026 , diseñado para regular la circulación de forma segura durante la temporada.

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La medida está orientada principalmente al transporte de equipos pesados y al traslado de personal . Según lo estipulado, los vehículos deberán ajustarse estrictamente a las franjas horarias establecidas para evitar incidentes en la zona.

Cronograma de horarios de subida y bajada

El protocolo detalla diferentes horarios según el tramo y el tipo de vehículo:

Tramo Garita Guandacol - Proyecto Vicuña (Ingresos): Vehículos livianos: de 06:00 a.m. a 02:00 p.m.. Vehículos pesados: de 06:00 a.m. a 12:00 p.m.. Transporte masivo de personal: existe una excepción a partir de las 05:00 a.m. bajo la modalidad de "rebote".

Tramo Proyecto Vicuña - Garita Guandacol (Egresos): Para todo tipo de vehículos (livianos y pesados): de 07:00 a.m. a 02:00 p.m. . En caso de contingencias, el horario se puede extender hasta las 04:00 p.m. , sujeto a la decisión del Comité del Operativo Invierno. Los buses de pasajeros tienen un horario específico de salida entre las 01:30 p.m. y las 02:00 p.m. .



Por otro lado, los tramos de Garita Ojos de Agua - Proyecto Vicuña y el sector de Montosa (Chile) mantendrán un horario unificado de subidas y bajadas de 08:00 a.m. a 03:00 p.m.

Gestión de permisos de circulación

Un punto crítico para las empresas de transporte es la gestión de los permisos emitidos por Vialidad Nacional. Se ha informado que aquellos equipos que ya cuenten con autorizaciones para el acceso por Angualasto deberán continuar transitando por dicho corredor. Sin embargo, para todos los próximos movimientos y nuevas solicitudes, los permisos deberán tramitarse considerando obligatoriamente el ingreso por Guandacol.