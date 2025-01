¿Funcionan las parejas OWC? Te contamos lo que es tendencia en el mundo de las relaciones

Los modelos de relaciones han cambiado a lo largo de los años y cada vez las personas buscan encontrar a alguien que se adapte a su estilo de vida. Las parejas OWC, o “Only Weekend Couples”, son un modelo de relación en el que dos personas se encuentran y pasan tiempo juntas exclusivamente durante los fines de semana, siendo tendencia en el mundo hoy en díaLas parejas OWC se enfocan en la calidad de tiempo juntos, y no en la cantidad. Se caracterizan por compartir momentos significativos principalmente durante los fines de semana, mientras cada integrante conserva autonomía y espacio personal entre semana para atender sus responsabilidades e intereses individuales.

Razones de su popularidad

Esta tendencia está tomando cada vez más adeptos en todo el mundo, ya que supone un cambio en la mentalidad y en la forma de entablar una relación seria, estable y duradera, pero con matices.

Según una investigación de la Universidad de California, las parejas que se ven solo los fines de semana tienen un 15% más de probabilidades de reportar una mayor satisfacción en su relación que las parejas que viven juntas, de ahí que este tipo de relaciones se está haciendo muy popular, principalmente entre las parejas jóvenes y las de mediana edad.

Algunas de las razones para este incremento en el interés de esta nueva forma de relación son:

Tiempo de calidad: Las parejas OWC pueden enfocarse en disfrutar de tiempo de calidad juntos los fines de semana, lo que puede fortalecer su relación y crear recuerdos duraderos.

Estilo de vida moderno: con el aumento del trabajo remoto y horarios laborales flexibles, muchas personas encuentran difícil comprometerse a una relación tradicional. Las OWC ofrecen una alternativa que se adapta mejor a sus estilos de vida, lo que puede ser beneficioso para su salud mental y emocional.

Menos presión emocional: para algunos, este tipo de relación puede ser menos estresante emocionalmente, ya que no implica las expectativas típicas de una relación a largo plazo. Las parejas OWC pueden experimentar menor estrés y presión en su relación, ya que no tienen que lidiar con las demandas diarias de una relación a tiempo completo.

Comunicación efectiva: Las parejas OWC deben comunicarse de manera efectiva para coordinar sus encuentros y mantener su relación, lo que puede ayudar a fortalecer su comunicación y resolución de conflictos.

Independencia financiera: Las parejas OWC pueden mantener su independencia económica, lo que puede ser beneficioso para su salud financiera y reducir el estrés en la relación.

Romanticismo y emoción: Las parejas OWC pueden experimentar un mayor nivel de romanticismo y emoción en sus encuentros, ya que se ven solo los fines de semana y la rutina no los desgasta.

Exploración personal: las OWC permiten a las personas explorar otras áreas de su vida, como el desarrollo profesional o intereses personales, sin sacrificar la conexión romántica. Pueden tener más tiempo para sí mismos, lo que puede ser beneficioso para su salud mental y emocional.

Planificación y anticipación: Las parejas OWC deben planificar y anticipar sus encuentros, lo que puede ayudar a crear una sensación de expectativa y emoción. Pueden tener más flexibilidad para viajar y explorar nuevos lugares juntos, lo que puede ser beneficioso para su relación y crear recuerdos duraderos.

¿Cuáles son los perfiles de las parejas OWC?

A este tipo de relaciones suelen llegar personas que ya han tenido vínculos emocionales o convivencias con anterioridad, y hoy, en una nueva etapa de sus vidas, no quieren renunciar a muchas facetas personales que se verían comprometidas con una convivencia tradicional diaria.

Los Perfiles de personas que buscan relaciones OWC son:

Profesionales ocupados: Personas con carreras exigentes que no tienen tiempo para una relación a tiempo completo, pero buscan compañía y apoyo emocional de calidad.

Estudiantes universitarios: Estudiantes que están en una etapa de transición y buscan una relación que se adapte a su estilo de vida y horarios, sin privarle de conseguir sus objetivos personales.

Personas con familiares a distancia: Personas que tienen familiares o amigos que viven lejos y buscan una relación que les permita mantener su independencia y libertad.

Individuos con necesidades de independencia: Personas que valoran su independencia y libertad, y buscan una relación que les permita mantener su autonomía.

Personas con horarios irregulares: Personas que trabajan en horarios irregulares, como turno de noche o fines de semana, y buscan una relación que se adapte a su estilo de vida.

Solteros con hijos: Personas que tienen hijos y buscan una relación que les permita mantener su papel de padre/madre y tener tiempo para sus hijos.

Personas con intereses y pasatiempos: Personas que tienen intereses y pasatiempos que les ocupan gran parte de su tiempo y buscan una relación que les permita mantener su libertad y autonomía.

Individuos con necesidades de espacio: Personas que necesitan espacio y tiempo para sí mismas, y buscan una relación que les permita mantener su espacio sin ser invadidos a diario.

Personas con miedo a la intimidad: Personas que tienen miedo a la intimidad o a comprometerse en una relación a tiempo completo, y buscan una relación que les permita mantener su privacidad el mayor tiempo posible.

Individuos que buscan una relación sin compromiso: Personas que buscan una relación sin compromiso ni responsabilidad, y que les permita mantener su libertad y autonomía.

Siendo disruptivos podemos decir abiertamente que las parejas OWC representan una forma innovadora y flexible de relacionarse en un mundo donde las dinámicas sociales están cambiando, dejando atrás mandatos tradicionales y estereotipos de parejas convencionales que hoy no funcionan.

Para muchas personas que apuestan una y otra vez al mismo modelo de relación y se decepcionan les diríamos que hay que hay que arriesgar y cambiar el chip, buscando cada vez más el amor de calidad y al amor sano, donde cada persona pueda tener su crecimiento personal y profesional, su independencia dentro de la pareja y donde la rutina no convierta la relación en un algo sin chispa ni ilusión. Esta forma de relacionarse puede ser una opción para quienes buscan una pareja, pero no están dispuestas a sacrificar su independencia y su libertad atándose a modelos tradicionales y relaciones que no le funcionaron en el pasado.

Escrito por: Carlos Fernández. Coach y psicólogo.

Redes sociales: Facebook e Instagram: Europa Coaching.